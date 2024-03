Milano-Sanremo LIVE: sfida Pogacar-van der Poel

Tadej, ciuffo rigorosamente a sfidare la forza di gravità, occhiale da sole e sorriso sincero stampato in faccia, non nega un saluto a nessuno. È lui la star e il palco lo tiene alla grande: “È una della gare più dure e belle, mi piace correre in Italia. Ha un fascino incredibile. Impossibile prevedere dove attaccare, ma se sto bene potrei rifare quanto fatto alle Strade Bianche… sarà una sorpresa" dice scherzando un po', e poi precisa: "Sinceramente non penso sia possibile una fuga con successo dalla Cipressa. Il ritmo sarà alto, questo è certo. Ma non posso dirvi tutto...". Poi se ne va, un saluto e un sorriso furbo, il suo marchio di fabbrica.