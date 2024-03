Van Aert operato. Ci proverà per il Giro d'Italia

La Visma Lease a Bike ha emesso un nuovo comunicato per aggiornare sulle condizioni di Wout Van Aert, che si era procurato fratture alle costole e alle clavicole dopo una caduta a una sessantina di km dalla fine della Dwars door Vlaanderen. Gli aggiornamenti lasciano un piccolo spiraglio per la partecipazione al prossimo Giro d'Italia.

"Incerta la sua partecipazione al Giro d'Italia"

Ecco il comunicato della squadra di oggi pomeriggio: "Wout van Aert oggi è stato sottoposto a un'operazione chirurgica che ha dato un risultato positivo. Dagli esami effettuati risultano la frattura dello sterno, quella della clavicola e diverse costole rotte. Non è possibile valutare quando Wout potrà tornare in sella alla sua bici: le prossime settimane saranno dedicate al suo recupero. Non potrà partecipare quindi alle classiche primaverili ed è incerta la sua partecipazione al Giro d'Italia. Nelle prossime settimane prenderemo una decisione in base al suo recupero. A nome di Wout, ringraziamo tutti per il supporto. Ora si spera possa continuare il suo recupero serenamente".