Caduta Vingegaard, pneumotorace oltre le fratture

Nuovo comunicato del Team Visma Lease a Bike sulle condizioni di Jonas Vingegaard, coinvolto in una caduta in discesa durante la tappa di giovedì del Giro dei Paesi Baschi. Il danese ha avuto anche un problema ai polmoni, con conseguente pneumotorace. Ieri invece erano state riscontrate la frattura della clavicola, oltre a diverse costole rotte. Le condizioni sono stabili e ovviamente per il momento rimarrà in ospedale.

Le condizioni di Evenepoel Remco Evenepoel, nella caduta di ieri si era procurato la frattura della clavicola destra e della scapola destra: "Remco sarà in Belgio nella giornata di venerdì per sottoporsi a un'operazione alla clavicola e per svolgere ulteriori esami", il comunicato della Soudal Quick Step di giovedì sera. leggi anche Tante cadute, ma il ciclismo è sempre stato così

Le condizioni di Roglic, Testfazion e Vine Ecco come stanno gli altri corridori coinvolti nella caduta. Primoz Roglic non ha riportato fratture. Nessuna frattura nemmeno per Natnatel Tesfazion, ma 'soltanto' abrasioni e contusioni sulla parte destra del corpo. In particolare il corridore eritreo lamenta dolore al gomito destro. L'australiano della UAE Emirates Jay Vine ha invece riportato la frattura di una vertebra cervicale e di due vertebre toraciche.