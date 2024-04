Parigi Roubaix e Van der Poel, perché l'edizione 2024 entra nella storia

van der Poel trionfa alla Parigi-Roubaix ed entra sempre più nel mito, dopo aver vinto il Fiandre solo una settimana prima. Questa edizione resterà nella storia per l'impresa del campione del mondo olandese e per altri record. A partire da quello di velocità ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Avete presente quando da bambini, in una giornata di tramontana e mare apparentemente calmo, vi scappava il pallone in acqua? Vi sembrava di poterlo raggiungere in due bracciate e invece il Super Santos vi scappava via inesorabile, fino a perdersi al largo e non vederlo più. Devono aver provato questa sensazione, solo amplificata dalle vibrazioni del pavé e dalla fatica, Pedersen e compagnia. A vedere van der Poel, a 60 chilometri dall’arrivo, andare via in progressione: è lì, a 6 secondi, ce la possiamo fare. E invece, inesorabile, la sua sagoma diventava via via più lontana, fino a perdersi nell’Inferno del Nord verso Roubaix, un mare non di acqua ma di pietre. Sono 3 i minuti di vantaggio del campione iridato al velodromo, il quinto distacco di sempre alla Parigi-Roubaix. L’olandese più che volante sembra un missile supersonico, quando parte con il suo attacco sprigiona cavalli di un’altra cilindrata, è un piacere vederlo. Il Fiandre una settimana fa, poi la Regina delle Classiche, una doppietta che entra nella storia dello sport, non solo del ciclismo. Al Fiandre avevano provato in ogni modo ad attaccarlo, la Visma poi la Lidl, un po’ tutti a turno. Lui aveva gestito e poi salutato tutti. Questa volta invece la sua squadra ha controllato e dominato la corsa fino a quando van der Poel ha deciso che poteva bastare così, che era il momento di salutare la compagnia e dirigersi verso la storia da solo, con tanto di colpetto affettuoso alla sua bici. Per chi non ha visto correre Merckx, De Vlaeminck o Gimondi, oggi può immaginare cosa provavano tifosi, appassionati, tecnici ed esperti: questa generazione di fenomeni scatena fantasia, passione, godimento in ogni corsa. van der Poel, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Van Aert, Pedersen, Philipsen, Roglic e…quanti fuoriclasse abbiamo la fortuna di vedere in quest’epoca nuovamente e finalmente d’oro del ciclismo. E in più, potendo godere di ogni istante della corsa grazie alle dirette integrali, e apprezzare tattiche, strategie e vita dentro il gruppo. Di questi ragazzi, terribili quando pedalano quanto alla mano, semplici e spensierati giù dalla bicicletta, ne parleremo tra 20, 30, 40 anni e più. Proprio come quegli altri, di quell’epoca che ci sembra persa per sempre e invece…

Una Roubaix che passerà alla storia, anche per una chicane... La Roubaix 2024 passerà alla storia non solo per come ha vinto van der Poel. Verrà ricordata anche per la famigerata chicane prima della foresta di Arenberg. Tanto rumore per nulla dirà qualcuno, ma il tema resta così come resta la natura del ciclismo, pericoloso per sua stessa essenza. Alla fine nessuno è caduto alla chicane, non ci sono stati incidenti clamorosi in prossimità di questo cambiamento di percorso. Forse perché a quel punto si è arrivati con un gruppo già scremato e non numeroso, forse perché i corridori erano preparati mentalmente. Cercare di migliorare la sicurezza è sempre cosa buona, l’intento (con un intervento chiesto dagli stessi rappresentanti dei corridori, va ricordato) era positivo, cercare di evitare l’ingresso ad Arenberg (uno degli stadi del ciclismo: esistono eccome, e sono sempre spettacolari: bada la gente, dice il “Magro”, e ha ragione) a una velocità eccessiva. van der Poel aveva commentato la chicane scrivendo sui social: “E’ uno scherzo?” e non senza più di una ragione probabilmente. Ma i miglioramenti procedono anche per tentativi, e siamo sicuri che gli organizzatori affineranno anche questo particolare. Certo è che più ragione di tutti ce l’ha Colbrelli, ultimo vincitore azzurro a Roubaix, che prima della partenza ha detto: “Un consiglio ai corridori? Sopravvivere fino all’arrivo”. Sì perché la Roubaix è essenza del ciclismo anche e soprattutto perché è una corsa a “eliminazione”: forature sul pavé che compromettono una corsa (chiedere a Van Aert lo scorso anno), cadute, problemi tecnici sono elementi naturali e innati del ciclismo (Giovanni Bruno lo spiega bene QUI). Sarà un caso, ma la caduta più importante di giornata è avvenuta in uno dei tratti apparentemente più “innocui”. E ha fatto fuori dalla corsa le speranze azzurre: Milan, Viviani ritirati e gara di Bettiol compromessa. leggi anche Tante cadute, ma il ciclismo è sempre stato così

E per il record di velocità… 47,802 chilometri orari: avete letto bene. E’ stata la Roubaix più veloce di sempre, un ritmo pazzesco considerando i 29 settori di pavé per oltre 55 chilometri corsi sulle pietre. Una velocità impressionante, un segno di un ciclismo che tra materiali, allenamenti, preparazione, studio e alimentazione ha portato i corridori a sfidare ogni limite. C’è un’immagine che più di tutte fa capire il ritmo devastante tenuto dai corridori: Pidcock inquadrato che sbuffa e fa il segno con il polso della sgasata quando si corre in moto. Un’istantanea che vale più di mille parole. C’è un altro record, tra gli altri, che questa Roubaix porta con sé: la Alpecin conquista le prime tre Classiche Monumento di fila, mai successo prima: Sanremo, con van der Poel nei panni di gregario di lusso per la vittoria di Philpsen e poi Fiandre e Roubaix con il campione iridato (e doppietta con Philipsen secondo), sulle orme di un mito come Van Looy. E segno che anche una corazzata come la Visma si può battere. Visma che oltre a Van Aert ha perso poco prima della partenza van Baarle, la fortuna di certo in questo momento non sta aiutando i calabroni. vedi anche Rivivi la Parigi-Roubaix 2024

