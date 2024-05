La corsa rosa continua a scendere: dalla Liguria alla Toscana, da Genova a Lucca. Probabile il terzo arrivo consecutivo in volata, anche se il GPM di 4^ categoria a Montemagno a 20 chilometri dalla fine potrebbe rimescolare le carte. Dopo la vittoria nella quarta tappa, ancora occhi puntati su Jonathan Milan, padrone della maglia ciclamino. Non dovrebbero invece esserci rischi per Pogacar

