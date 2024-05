Il Giro LIVE: 9^ tappa da Avezzano a Napoli

Dai 725 metri sul livello del mare di Avezzano ai 3 di Napoli: una progressiva discesa senza particolari ostacoli: parziale eccezione è il GPM di 4^ categoria del Monte Procida, che non dovrebbe però pregiudicare l'arrivo di gruppo. In una tappa simile bisogna prestare attenzione anche ai traguardi volanti: sono posizionati a Mondragone (in ballo punti per la maglia ciclamino) e a Bacoli (in palio secondi di abbuono validi per la classifica generale). L'InterGiro invece è in programma a Giuliano in Campania, al km 178. Partenza fissata per le 12:15 e orario di arrivo previsto per le 17:30. Il Giro d'Italia è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 di Sky, disponibile anche in streaming su NOW e sul servizio Sky Go.