Grande spavento per una caduta di gruppo avvenuta nel finale della 5^ tappa del Giro del Delfinato, causata dall'asfalto bagnato per la pioggia. Decine di corridori coinvolti, anche alcuni big come la maglia gialla Remco Evenepoel e lo sloveno Primoz Roglic. Entrambi erano state vittime anche nello schianto al Giro dei Paesi Baschi dello scorso aprile, ma sono ripartiti senza riportare gravi ferite. Gli organizzatori hanno deciso di neutralizzare la frazione