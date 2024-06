Tour de France, presentazione spettacolo a Firenze

Pogacar è il grande favorito

Nessuno sembra avere dubbi, il grande favorito del Tour de France che per la prima volta partirà dall'Italia toccando dopo Firenze l'Emilia Romagna e il Piemonte, è Tadej Pogacar, il campione sloveno che ha appena conquistato il Giro d'Italia e punta a fare la storia centrando la doppietta come solo in passato è riuscito a sette corridori: Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Roche, Indurain e Pantani, l'ultimo a riuscirci, nel 1998. Per gli addetti ai lavori e soprattutto per i suoi avversari Pogacar sembra imbattibile come ha rimarcato il 24enne belga Remco Evenepoel, alla prima partecipazione al Tour ma già due vittorie nella Liegi-Bastogne-Liegi e un titolo mondiale nella prova a cronometro nel 2023 a Glasgow: ''Ad ora Pogacar è insuperabile, sarà molto dura, ma ovviamente daremo tutti battaglia''. E ovviamente il buon Tadej è pronto a raccogliere la sfida anche se, ha raccontato in conferenza oggi in Palazzo Vecchio, viene da un periodo complicato, la scomparsa del nonno e il Covid preso 10 giorni fa: ''Ma è stata come una lieve influenza, ora sto bene''. Così eccolo a caccia dell'impresa, la doppietta Giro-Tour: ''E' una grande sfida ma a me piacciono molto le sfide, nel ciclismo non c'è nulla di facile, comunque sono pronto, già dopo le prime tappe che sono dure vedremo chi avrà le gambe allenate''. Il duello più atteso sarà con Jonas Vingegaard, vincitore a Parigi nelle ultime due edizioni però reduce da una terribile caduta lo scorso 4 aprile al Giro dei Paesi Baschi, di qui l'incognita sul suo stato di forma. ''Sono molto fiero di gareggiare con lui, proveremo a dare anche un grande spettacolo, è un atleta straordinario - ha detto Pogacar - Come cercherò di batterlo? Arrivando primo ed evitando di commettere errori. Penso che dopo la quarta tappa, con montagne molto alte, si potranno creare grossi distacchi''. Vingegaard preferisce per il momento non sbilanciarsi: ''Dopo la caduta è già bello essere qui, questa è già una vittoria. Vengo dal periodo peggiore della mia carriera, ho dovuto lottare per rimettermi in forma. Da parte mia spero di ritrovare potenza nel corso della gara, se non fossi caduto avrei potuto gareggiare per vincere, adesso non lo posso dire, ho lavorato molto, l'incidente è stato terrificante, sono stato a letto per due settimane, tutto quel che verrà da ora in poi sarà un regalo''.