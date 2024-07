L'8^ tappa: il percorso e l'altimetria

Dopo la crometro vinta da Evenepoel e con Pogacar sempre in giallo, il Tour riparte sabato 6 luglio con l'8^ tappa da da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises. Percorso con cinque GPM, tre di quarta cateogira e 2 di terza categoria. Arrivo pianeggiante ma tappa nervosa con possibilità per gli attaccanti. Il Tour de France è in diretta su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky

Dopo la cronometro, che ha visto il trionfo di Evenepoel su Pogacar, con lo sloveno che resta in maglia gialla, il Tour riparte sabato 6 luglio con l'8^ tappa da da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises di 183,4 km. Nessuna salita particolarmente impegnativa, ma nei primi due terzi di gara il gruppo affronterà cinque GPM, 3 di quarta categoria e 2 di terza categoria. Il percorso nervoso della prima parte di tappa potrebbe essere adatto a fughe, con le squadre dei velocisti che potrebbero non avere vita facile. L'arrivo è segnato dagli ultimi 3 km in leggera ma costante salita. Sarà arrivo in volata o un'occasione per gli attaccanti, in particolare per i passisti veloci.