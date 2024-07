Tour sullo sterrato: presentazione della 9^ tappa

Dopo le insidie italiane, il tappone alpino e la cronometro, una frazione con 32 chilometri di sterrato metterà alla prova la carovana della Grande Boucle. Spazio alle fughe e agli attacchi da lontano, non sono da escludere nemmeno cambiamenti in classifica generale. Il Tour de France è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

Stessa partenza e stesso arrivo, nella città di Troyes , capoluogo del dipartimento dell'Aube. Nessuna noia però, al Tour de France arriva lo sterrato, 32 chilometri complessivi sui 199 totali della frazione. Ci sarà da divertirsi, con la speranza di vedere anche gli uomini di classifica in azione per mischiare le carte. Tanto per fare un esempio, sullo sterrato toscano Pogacar ha vinto le Strade Bianche all'inizio dell'anno con una fuga capolavoro.

L'altimetria della 9^ tappa

I 32 chilometri sterrati saranno distribuiti in maniera omogenea nel percorso e attraverso 14 diversi tratti, di cui l'ultimo a meno di 10 km dal traguardo. Non solo sterrato, anche quattro Gran Premi della Montagna: Côte de Bergères (salita di 1.7 km, 5,2% di pendenze), Côte de Baroville (2.8 km al 4,8%), Côte de Val Frion (2.2 km al 5%) e Côte de Chacenay (3 km al 4,3%). Sterrati e GPM si sovrapporrano anche, un mix perfetto per creare una tappa appassionante e ricca di colpi di scena. Il percorso si presta a fughe e attacchi da lontano destinati ad andare a bersaglio, sulla falsariga di quanto accaduto nella tappa inaugurale a Firenze. L'inizio è fissato per le ore 13:35, con il ritorno previsto invece per le 17:49. La diretta integrale del Tour è su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky.