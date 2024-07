Dopo la frazione 'soft' di martedì, è il giorno del primo tappone alpino al Tour: partenza da Saint-Paul-Trois-Châteaux e arrivo a Superdévoluy, con tre Gran Premi della Montagna. Una tappa perfetta per un nuovo duello Pogacar-Vingegaard: in diretta integrale dalle 12:45 su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

La Grande Boucle si arrampica sulle Alpi in questa 17^ tappa che da Saint-Paul-Trois-Châteaux (nel dipartimento della Drôme) porterà a Superdévoluy , al debutto nella corsa francese, sul confine tra le regioni di Isere ed Alta Savoia. Terreno fertile per un nuovo, 'titanico' duello tra la maglia gialla Tadej Pogacar e il rivale Jonas Vingegaard , che deve recuperare oltre 3 minuti allo sloveno in classifica generale.

I primi 145 dei 177,8 in programma sono 'gestibili', e includono anche il traguardo volante di Veynes (al km 114,8). La parte finale è durissima, con tre GPM in sequenza : Col Bayard (2^ cat.,6,8 km al 7,3%), Col du Noyer (1^ cat., 7,5 km all'8,1%) e gran finale con il Superdévoluy (3^ cat., 3,8 km al 5,9%) e l'arrivo a 1.502 metri di altitudine .

Dove seguire il Tour de France

Tutta la corsa è trasmessa in diretta integrale da Eurosport, canale 210 del telecomando Sky. La partenza da Saint-Paul-Trois-Châteaux è fissata per le ore 12:45, con arrivo previsto a Superdévoluy tra le 17 e le 17:20. La tappa si potrà seguire anche su Sky Go e su NOW.