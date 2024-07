Breve, ma intensissima questa 20^ tappa, la penultima del Tour e l'ultima sulle Alpi, che da Nizza porterà a Col de la Couillole dopo 132,8 km e soprattutto 4.600 metri di dislivello. Una frazione tutta da decifrare: con il poker di Isola 2000, Tadej Pogacar ha incrementato ancora il suo vantaggio nella generale su Jonas Vingegaard (+5'03") e Remco Evenepoel (+7'01"): lo sloveno piazzerà la 'manita' o si prenderà, finalmente, una giornata di 'ferie'? Domenica la crono 'passerella' Monaco-Nizza (ricordiamo che per la prima volta la corsa non si concluderà sugli Champs Élysées a Parigi, per via dei preparativi riguardanti i Giochi Olimpici).