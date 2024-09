Dunbar vince la 20^ tappa, Roglic resta leader

Eddie Dunbar si aggiudica l'ultima tappa di montagna della Vuelta, i 172 km da Villarcayo al Picon Blanco. Seconda vittoria nella corsa per l'irlandese del Team Jayco AlUla, che aveva già trionfato a Padron. Alle sue spalle Mas e poi Roglic, che resta in maglia rossa davanti a O'Connor, allo spagnolo e Carapaz. Decisiva per il podio la cronometro finale in programma domenica a Madrid

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT