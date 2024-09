Ligure, classe 2006: ha dominato la gara in linea Junior dei Mondiali in Svizzera. Quarta medaglia per gli azzurri dopo le due ottenute nella crono individuale da Ganna e Affini e quella di bronzo nella cronometro a squadre mista. È anche il dodicesimo oro azzurro nella specialità, l'ultimo era del 2007

II diciassettenne azzurro Lorenzo Mark Finn, ligure con origini inglesi da parte del padre, ha vinto per distacco la prova in linea individuale Juniors di Mondiali di ciclismo a Zurigo. Medaglia d'argento per il britannico Grindley con 2'05" di ritardo e bronzo per l'olandese Remijn a 3'06". L'Italia non vinceva questo titolo dal 2007, quando ci era riuscito Diego Ulissi.