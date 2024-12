Ds Lefevere: "Evenepoel non rinuncia al Giro"

Il team manager della Soudal-Quick Step - secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' - ha assicurato che il campione belga sarà al via del prossimo Giro d'Italia. Evenepoel ha riportato fratture multiple, in seguito a un incidente in allenamento lo scorso 3 dicembre

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' il team manager della Soudal-Quick Step Patrick Lefevere ha assicurato che Remco Evenepoel non rinuncerà a partecipare al prossimo Giro d'Italia, nonostante le fratture multiple riportate dopo l'incidente dello scorso martedì. Il belga - nel corso di un allenamento - era andato a sbattere contro la portiera aperta di un furgone riportando fratture alla costola, alla scapola destra e alla mano destra. Patrick Lefevere oggi ha detto che "Remco ha riportato cinque diversi infortuni tra cui quello ai legamenti della scapola e che richiederà tempo per essere sistemato. I medici parlano di otto settimane senza bicicletta". Il ritorno in gara (nella migliore delle ipotesi) potrebbe avvenire a marzo in occasione della Parigi-Nizza oppure della Tirreno-Adriatico. "Sarà dura, ma con un ragazzo determinato come lui è possibile" ha concluso Lefevere, aggiungendo che Evenepoel non salterà l'edizione 2025 del Giro d'Italia.