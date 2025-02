Madison donne, argento Consonni-Guazzini

Chiara Consonni e Vittoria Guazzini conquistano la medaglia d'argento nella Madison ai Campionati Europei di Heusden-Zolder , aggiungendo un altro importante risultato al palmarès del gruppo azzurro, che sale a quota 6 medaglie. Le due, campionesse olimpiche della specialità, si lanciano subito in una gara d'attacco, restando a lungo in lotta per il primo posto. A 200 metri dal traguardo, però, devono cedere il passo alle olandesi Van Belle e Van der Duin, che vincono l'oro.

"Volevamo vincere. Ci abbiamo provato, sapevamo di avere la gamba giusta, ma abbiamo sbagliato un po' i tempi - le parole di Chiara Consonni - Tutto sommato siamo contente della prestazione, abbiamo dimostrato che siamo comunque da podio. Ci è mancato poco, però ci si riprova la prossima volta". Si ferma in finale la corsa degli azzurri nel Keirin. Al femminile, Miriam Vece chiude al quinto posto, l'altra azzurra in gara, Beatrice Bertolini, non riesce a superare il primo round. Quarta piazza invece per Stefano Moro: l'azzurro si qualifica per la finale chiudendo al terzo posto grazie ad un'ottima azione, superando Yakovlev con un finto attacco all'esterno e costringendolo all'errore. In finale, Moro non riesce nella rimonta mentre Mattia Predomo si ferma invece in semifinale.