Bernal, caduta in Spagna: si frattura la clavicola

La sfortuna si accanisce su Egan Bernal. Il ciclista colombiano vincitore del Tour nel 2019 e del Giro nel 2021 si è rotto una clavicola in una caduta durante la 'Clasica Jaen' che si è disputata con partenza e arrivo a Ubeda in Andalusia, vinta dal suo compagno di squadra nella Ineos Michal Kwiatkowski. Bernal ha rischiato di morire in un incidente in allenamento in Colombia nel 2022, che ha quasi messo fine alla sua carriera. All'inizio di questo mese, il 28enne 'scalatore' ha vinto i titoli colombiani della prova in linea su strada e a cronometro, le sue prime vittorie dopo la collisione ad alta velocità con un autobus. Oggi, invece, Bernal ha contribuito attivamente alla vittoria di Kwiatkowski, prima di rimanere coinvolto in una caduta di dieci corridori che, per lui, si è conclusa con un ricovero in ospedale. "A seguito di una caduta nelle fasi finali della Clasica Jaen, Egan Bernal è stato trasportato in un ospedale locale. Il nostro medico di squadra è al momento con lui e vi saranno aggiornamenti a tempo debito", ha fatto sapere la Ineos tramite social.