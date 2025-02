UAE Tour, che volata di Milan: la 1^ tappa è sua

Jonathan Milan ha vinto in volata la prima tappa del giro degli Emirati Arabi, la Madinat Zayed Shams Solar Park-Liwa Palace di 138 km. Il friulano della Lidl Trek ha preceduto, dopo una volata spettacolare con il rettilineo finale in leggera salita, il belga Jasper Philipsen, secondo, e il neozelandese Finn Fisher-Black, terzo. Una dimostrazione di grande potenza dell'azzurro che riesce a vincere nonostante lo sprint non fosse stato affrontato nel modo pefetto dalla sua squadra. La tappa si è decisa quando il faentino Manuele Tarozzi, che era in fuga, è stato ripreso a 11 chilometri dalla conclusione. A quel punto il gruppo ha proseguito compatto, e c'è stato lo sprint finale.