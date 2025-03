Caduta per Jasper Philipsen, vincitore lo scorso anno della Milano-Sanremo, a tre giorni dall'edizione 2025 della Classicissima. Il belga è finito a terra nel corso dell'ultimo chilometro della Nokere Koerse (vinta poi dall'olandese Nils Eekhoff), competizione a cui aveva deciso di partecipare con l'obiettivo di rifinire la sua preparazione in vista di un possibile bis alla Sanremo in programma sabato 22 marzo. Il corridore dell'Alpecin-Deceuninck è salito in ambulanza ed è stato portato al più vicino ospedale per accertamenti. A tre giorni dalla prima classica Monumento della stagione, la sua partecipazione è da considerarsi in dubbio in attesa dell'esito degli esami.