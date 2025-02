Algarve, Ganna vince ma la tappa è annullata

Davvero grottesco, per usare un eufemismo, quanto successo alla Volta ao Algarve in Portogallo. All'arrivo della prima tappa (da Portimao a Lagos), per un clamoroso errore dell'organizzazione che non ha presidiato a dovere una rotonda a 600 metri dall'arrivo. Provocando una scena surreale: una parte del gruppo infatti ha affrontato lo sprint finale sul percorso corretto, l'altra più numerosa ha continuato a pedalare sulla strada parallela, prendendo la via sbagliata. Un episodio davvero incredibile, che ha portato l'organizzazione della corsa ad annullare la tappa. Una decisione che sta facendo discutere così come il clamoroso errore. "Ho preso la strada giusta e ho vinto, in passato in una crono ho preso quella sbagliata e ho perso" così Filippo Ganna.