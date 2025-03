Tirreno-Adriatico, Vendrame vince la 3^ tappa

Ancora un successo italiano alla Tirreno-Adriatico, dopo le vittorie di Ganna e Milan nelle prime due frazioni. Andrea Vendrame ha conquistato la terza tappa, da Follonica a Colfiorito di 239 chilometri. L'azzurro ha avuto la meglio del britannico Thomas Pidcock e del francese Romain Gregoire. Sulla salita finale ci hanno provato prima Ben Healy e Richard Carapaz. Poi a 3 chilometri dal traguardo tentativo di Filippo Ganna, che viene ripreso ma resta al comando della classifica generale con 22 secondi di vantaggio su Juan Ayuso e 29 su Antonio Tiberi. Per Vendrame è il sesto successo individuale, il primo del 2025 - mentre nel 2024 aveva vinto una tappa al Giro d'Italia, a Sappada -, conquistato al termine di una tappa molto dura, tutta corsa sotto la pioggia. "Ho controllato gli uomini di classifica e nel finale sapevo di avere una buona condizione per provarci, e alla fine la vittoria è arrivata - ha commentato il 30enne Vendrame -. Avevo segnato questa tappa tra i miei obiettivi, ma non ero sicuro che fosse davvero adatta a me". Da segnalare anche la caduta di Jonathan Milan a -23 km dal traguardo, per fortuna senza conseguenze. Giovedì 13 marzo la quarta frazione Norcia-Trasacco, di 189 chilometri.

L'ordine d'arrivo della terza tappa

1) Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) in 6h28’25”

2) Tom Pidcock (Q36.5) s.t.

3) Romain Gregoire (Groupama-FDJ) s.t.

4) Rick Pluimers (Tudor) s.t.

5) Roger Adrià (Red Bull-Bora-hansgrohe) s.t.

6) Simone Velasco (XDS Astana) s.t.

7) Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s.t.

8) Alex Aranburu (Cofidis) s.t.

9) Samuele Battistella (EF Education-EasyPost) s.t.

10) Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) s.t.