Tirreno-Adriatico, Milan vince 2^ tappa in volata

Il velocista italiano si impone allo sprint nella 2^ tappa della Tirreno-Adriatico, da Camaiore a Follonica. Quarto successo stagionale per Milan, che ha preceduto sul traguardo l’olandese Maikel Zijlaard e il francese Paul Penhoet. Quinta posizione per Simone Consonni, perfetto nel lanciare al successo il compagno di squadra. Filippo Ganna si conferma leader della classifica con 22" di vantaggio su Ayuso. Mercoledì terza frazione da Follonica a Colfiorito (Foligno) di 239 chilometri

Jonathan Milan domina la volata e si impone nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, da Camaiore a Follonica di 239 chilometri. Lo sprinter della Lidl-Trek ha preceduto sul traguardo l'olandese Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team). Terza posizione per il francese Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Buona prestazione anche per Simone Consonni, che ha chiuso in quinta posizione. Filippo Ganna ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale con 19" su Jonathan Milan, 22" di vantaggio sullo spagnolo Ayuso (che oggi ha guadagnato 1" di abbuono) e 28" sul danese Johan Price-Pejtersen. Mercoledì 12 marzo la terza frazione da Follonica a Colfiorito (Foligno), di 239 chilometri.

Le parole di Milan

"L’anno scorso era la prima volta che vedevo questo traguardo e non me lo sono dimenticato, ho preso appunti e abbiamo eseguito tutto bene oggi. I miei compagni mi hanno guidato alla perfezione, come avevamo studiato, oggi è stato tutto perfetto e devo ringraziarli. È stata una bella giornata. Ho realizzato di aver vinto solo dopo la linea d’arrivo. Prima non puoi mai esserne sicuro. Nel finale siamo sempre stati nelle posizioni perfette, sempre coperti e non sprecando energie con il vento. Alla fine ce l’abbiamo fatta come avevamo pianificato. Sono molto contento e orgoglioso dei miei compagni di squadra. Godiamoci questa vittoria, poi penseremo alle prossime tappe" le parole di Jonathan Milan dopo la volata vincente.

Ordine d'arrivo seconda tappa

1) Jonathan Milan (Lidl Trek) in 4h45’13”

2) Maikel Zijlaard (Tudor) s.t.

3) Paul Penhoët (Groupama-FDJ) s.t.

4) Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) s.t.

5) Simone Consonni (Lidl Trek) s.t.

6) Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) s.t.

7) Jake Stewart (Groupama-FDJ) s.t.

8) Tim Van Dijke (Red Bull-Bora-hansgrohe) s.t.

9) Bryan Coquard (Cofidis) s.t.

10) Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s.t.