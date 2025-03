Parigi-Nizza, bis Merlier in volata nella 2^ tappa

Bis di Tim Merlier nella seconda tappa della Parigi-Nizza sul traguardo di Bellegarde. Il belga - che si conferma leader della classifica generale - conquista così il sesto successo stagionale. Nella volata finale ha preceduto i francesi Jeanniere e Page. Quarta posizione per Pedersen. Martedì in programma la cronometro a squadre

Tim Merlier vince anche la seconda tappa della Parigi-Nizza 2025, dopo il successo nella prima frazione a Le Perray-en-Yvelines. Il belga della Soudal Quick-Step - al 6° successo stagionale e al 56° in carriera - ha dominato la volata sul traguardo della Montesson-Bellegarde (183.9 km) lanciando lo sprint a 175 metri dalla conclusione. Secondo posto per il francese Emilien Jeannière, terzo il connazionale Hugo Page. Quarta posizione per Pedersen. Con questo successo Merlier conserva la maglia gialla di leader della classifica generale e incrementa anche il suo vantaggio nella classifica a punti. Martedì 11 marzo in programma la terza frazione, una cronometro a squadre di 28.4 km dal circuito di Magny-Cours a Nevers.