Il campione in carica è Jasper Philipsen dell'Alpecin-Deceuninck, stessa squadra di Mathieu Van der Poel, vincitore nel 2023. L'ultima doppietta consecutiva è stata del tedesco Erik Zabel nel 2000 e nel 2001 (già vincitore nel 1997 e nel 1998), mentre l'ultimo corridore ad aver replicato un successo è stato lo spagnolo Oscar Freire nel 2010 (dopo i successi nel 2004 e nel 2007). La presenza di Philipsen è però in dubbio per una caduta, avvenuta mercoledì 19 marzo durante la Nokere Coerse, che l'ha costretto ad accertamenti in ospedale.

L'ultimo vincitore italiano è stato Vincenzo Nibali nel 2018. Le speranze nel 2025 si possono riporre in Filippo Ganna e Jonathan Milan, apparsi in discreto spolvero durante la Tirreno-Adriatico.

Chi non ha mai vinto la corsa e ha più volte espresso l'intenzione di farlo è Tadej Pogacar, terzo nel 2024 e deciso a conquistare una delle poche gare che ancora gli sfuggono nella sua giovane carriera. Negli ultimi due anni ha vinto e sta vincendo tutto ciò che si può vincere in Italia ed è reduce dal bis consecutivo nella Strade Bianche. Altri ex vincitori al via sono John Degenkolb (2015), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2019), Jasper Stuyven (2021) e Matej Mohoric (2022). Attenzione però anche ai vari Pidcock, Kung, van Gils, Mads Pedersen, Matthews, Girmay e Kooij. L'albo d'oro è comandato dall'irraggiungibile Eddie Merckx, primo con sette titoli.