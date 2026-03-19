Sabato si corre la 117^ edizione della Milano-Sanremo, finora uno dei pochissimi tabù del fenomeno Pogacar. Con Diego Ulissi della Xds Astana, alla stagione 17 da pro ed ex compagno del fenomeno sloveno, abbiamo parlato di Tadej, dello stato di salute del ciclismo italiano e… di famiglia. L'intervista per Sky Sport Insider
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