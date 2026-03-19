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l'intervista

Ulissi: "Pogacar ricorda Pantani con le sue imprese. E la Milano-Sanremo..."

Claudio Barbieri
Instagram - diego.ulissi

Sabato si corre la 117^ edizione della Milano-Sanremo, finora uno dei pochissimi tabù del fenomeno Pogacar. Con Diego Ulissi della Xds Astana, alla stagione 17 da pro ed ex compagno del fenomeno sloveno, abbiamo parlato di Tadej, dello stato di salute del ciclismo italiano e… di famiglia. L'intervista per Sky Sport Insider

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