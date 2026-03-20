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Milano-Sanremo, il percorso e i partecipanti della Classica di Primavera

Ciclismo

Introduzione

"Milano-Sanremo", ma con partenza ancora da Pavia. La "Classica di Primavera" prenderà il via dalla città lombarda per il terzo anno consecutivo con il percorso che condurrà fino a via Roma, nella città dei fiori. 298 chilometri (9 in più dello scorso anno) che incoroneranno il vincitore della prima classica-monumento della stagione. Il campione in carica è Mathieu Van Der Poel, primo nel 2023 e nel 2025, che ha già mostrato la sua potenza con due tappe vinte alla Tirreno-Adriatico. Al via anche Tadej Pogacar, terzo nelle ultime due edizioni e desideroso di rompere uno dei pochi tabù della sua carriera

 

L'ALBO D'ORO DELLA CLASSICISSIMA

Quello che devi sapere

LA "CLASSICA DI PRIMAVERA"

  • Conosciuta così, o con l'alternativo "Classicissima", la prima e più lunga Classica-Monumento della stagione è una delle corse più antiche del mondo. Quella di sabato 21 marzo sarà la 117^ edizione, con la prima disputatasi nel 1907 e vinta dal francese Lucien Petit-Breton
  • Con estrema fedeltà all'appellativo, la competizione si svolgerà dopo l'equinozio di primavera (quest'anno previsto il 20 marzo)
  • Sono tanti i big al via, alcuni hanno già fissato il proprio nome nell'albo d'oro, altri sperano di riuscirci per la prima volta

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LE CARATTERISTICHE

  • La Milano-Sanremo è celebre per i picchi di velocità che si possono raggiungere sulle due ruote e per il suo suggestivo percorso, che unisce gli splendidi scorci sul Mar Ligure alle fatiche sulle salite del Passo del Turchino, della Cipressa e del Poggio di Sanremo, la pendenza posta a meno di 10 km dal traguardo e destinata diverse volte a risultare decisiva.
  • Nell'edizione vinta lo scorso anno da van der Poel è stato registrato un nuovo record sulla salita della Cipressa. Tadej Pogacar, insieme a Filippo Ganna e VDP, ha scalato i 5,6 km in 8'57", mantenendo una media di 37,1 km/h, frantumando il precedente record di 9'19" del 1996

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LA VARIABILE METEO

  • Marzo, si sa, è pazzerello. Ci possono essere calde e lucenti giornate di sole, ma anche scrosci di pioggia e, perchè no, addirittura bufere di neve. Come accaduto nel 2013, nell'edizione vinta dal tedesco Ciolek. Il maltempo costrinse gli organizzatori a rivedere il percorso a gara in corso, saltando il Turchino e percorrendo parte della strada in autobus
  • Al momento le previsioni parlano di 20% di possibilità di pioggia, con venti trasversali nella parte finale di gara. Attenzione dunque a un'altra variabile impazzita per la gara

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IL PERCORSO

  • Come nel 2024 e 2025, anche quest'edizione partirà da Pavia grazie all’accordo tra RCS Sport, il Comune, la Camera di Commercio e la Provincia di Pavia fino al 2028, per poi puntare in direzione Milano e raggiungere la Certosa, dove si transiterà per Zinasco, Sannazzaro, Casei,  Voghera, una divagazione toccando Rivanazzano e Salice Terme per poi rientrare nel percorso classico a Tortona
  • Il tragitto ricalcherà la strada che storicamente ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino fino a scendere su Genova-Voltri. Si avanza costeggiando il mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia. 
  • A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite nei decenni successivi alle prime edizioni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sull'Aurelia

 

 

 

 

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GLI ULTIMI CHILOMETRI

  • La salita del Poggio di Sanremo inizia circa ai -9 dal traguardo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). Discesa su strada asfaltata, tornanti in serie, curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. 
  • L’ultima parte in discesa si svolge nell’abitato di Sanremo, con gli ultimi 2 km su vie cittadine. Ai 750 metri dalla fine l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto

 

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I FAVORITI AL VIA

  • Il campione in carica è Mathieu van der Poel, vincitore nel 2023 e 2025. L'ultima doppietta consecutiva è stata del tedesco Erik Zabel nel 2000 e nel 2001 (già vincitore nel 1997 e nel 1998), mentre l'ultimo corridore ad aver replicato un successo è stato lo spagnolo Oscar Freire nel 2010 (dopo i successi nel 2004 e nel 2007)
  • L'ultimo vincitore italiano è stato Vincenzo Nibali nel 2018. Le speranze nel 2026 si possono riporre in Filippo Ganna (secondo lo scorso anno).  Jonathan Milan invece sarà assente a causa di un problema fisico patito alla Tirreno-Adriatico
  • Chi non ha mai vinto la corsa e ha più volte espresso l'intenzione di farlo è Tadej Pogacar, terzo nel 2024 e nel 2025 e deciso a conquistare una delle poche gare che ancora sfuggono al suo palmares. In Italia è reduce dal tris consecutivo nella Strade Bianche (4 successi totali). 
  • L'albo d'oro è comandato dall'irraggiungibile Eddie Merckx, primo con sette titoli.
  • Di seguito, le squadre e i corridori iscritti al via:

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ALPECIN-PREMIER TECH (Ufficiale)

  • DILLIER Silvan
  • GOGL Michael
  • MARSMAN Tim
  • PHILIPSEN Jasper
  • PLANCKAERT Edward
  • VAN DER POEL Mathieu
  • VERSTRYNGE Emiel

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BAHRAIN VICTORIOUS (Ufficiale)

  • BORGO Alessandro
  • CARUSO Damiano
  • ERMAKOV Roman
  • MIHOLJEVIĆ Fran
  • MIQUEL Pau
  • MOHORIČ Matej
  • ZAMBANINI Edoardo

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DECATHLON CMA CGM TEAM (Ufficiale)

  • ANDRESEN Tobias Lund
  • GAUTHERAT Pierre
  • GUDMESTAD Tord
  • ISIDORE Noa
  • LABROSSE Jordan
  • LAPEIRA Paul
  • NAESEN Oliver

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EF EDUCATION-EASYPOST (Ufficiale)

  • ASGREEN Kasper
  • HONORE Mikkel
  • LAMPERTI Luke
  • MACKELLAR Alastair
  • MIHKELS Madis
  • SWEENY Harry
  • VALGREN Michael

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GROUPAMA-FDJ UNITED (Ufficiale)

  • BAEZ AFONSO Clement
  • GENIETS Kevin
  • GREGOIRE Romain
  • JACOBS Johan
  • PACHER Quentin
  • RUSSO Clement
  • TRONCHON Bastien

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INEOS GRENADIERS (Ufficiale)

  • GANNA Filippo
  • HAIG Jack
  • KWIATKOWSKI Michal
  • LAURANCE Axel
  • SWIFT Connor
  • TARLING Joshua
  • TURNER Ben

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LIDL-TREK (Ufficiale)

  • BAGIOLI Andrea
  • CICCONE Giulio
  • KRAGH ANDERSEN Soren
  • NORSGAARD Mathias
  • PEDERSEN Mads
  • SOBRERO Matteo
  • VACEK Mathias

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LOTTO-INTERMARCHÉ (Ufficiale)

  • ARTZ Huub
  • BERCKMOES Jenno
  • ROTA Lorenzo
  • RUTSCH Jonas
  • SLOCK Liam
  • VAN BOVEN Luca
  • ZIMMERMANN Georg

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MOVISTAR TEAM (Ufficiale)

  • AULAR Orluis
  • BARRENETXEA Jon
  • MACIEJUK Filip
  • MILESI Lorenzo
  • MORO Manlio
  • ROMEO Ivan
  • TESFAZION Nathanel

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NSN CYCLING TEAM (Ufficiale)

  • ASKEY Lewis
  • COTE Pier-André
  • GIRMAY Biniam
  • NEILANDS Krists
  • SCHULTZ Nick
  • SMITH Dion
  • STRONG Corbin

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REDBULL-BORA-HANSGROHE (da ufficializzare)

  • PITHIE Laurance
  • PELLIZZARI Giulio
  • ROGLIČ Primož
  • VAN DIJKE Mick
  • VAN DIJKE Tim
  • VAN POPPEL Danny

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SOUDAL QUICK-STEP (Ufficiale)

  • REINDERINK Pepijn
  • PEDERSEN Casper
  • MAGNIER Paul
  • REX Laurenz
  • SCHACHMANN Maximilian
  • STUYVEN Jasper
  • VAN DEN BOSSCHE Fabio

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TEAM JAYCO ALULA (Ufficiale)

  • COVI Alessandro
  • FOLDAGER Anders
  • JUUL-JENSEN Chris
  • O’BRIEN Kelland
  • SCHMID Mauro
  • SÜTTERLIN Jasha
  • VENDRAME Andrea

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TEAM PICNIC POSTNL (Ufficiale)

  • DEGENKOLB John
  • DHONDT Robbe
  • DINHAM Matt
  • FAURE-PROST Alexy
  • KOERDT Bjorn
  • PEACE Oliver
  • VAN DEN BROEK Frank

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TEAM VISMA | LEASE A BIKE (Ufficiale)

  • AFFINI Edoardo
  • CAMPENAERTS Victor
  • DOULL Owain
  • JORGENSON Matteo
  • KIELICH Timo
  • LAPORTE Christophe
  • VAN AERT Wout

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UAE TEAM EMIRATES XRG (Ufficiale)

  • CHRISTEN Jan
  • DEL TORO Isaac
  • GROBSCHARTNER Felix
  • MCNULTY Brandon
  • NOVAK Domen
  • POGACAR Tadej
  • VERMEERSCH Florian

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UNO-X MOBILITY (Ufficiale)

  • ABRAHAMSEN Jonas
  • CORT Magnus
  • HOLTER Adne
  • LEVY William Blume
  • RESELL Erik
  • SKAARSETH Anders
  • WÆRENSKJOLD Søren

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XDS ASTANA TEAM (Ufficiale)

  • BALLERINI Davide
  • BETTIOL Alberto
  • FEDOROV Yevgeniy
  • SILVA Guillermo Thomas
  • SYRITSA Gleb
  • TEUNISSEN Mike
  • VINOKOUROV Nicolya

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BARDIANI CSF 7 SABER (Ufficiale)

  • COLNAGHI Luca
  • CONFORTI Lorenzo
  • MANENTI Marco
  • MARCELLUSI Martin
  • PALETTI Luca
  • TAROZZI Manuele
  • TURCONI Filippo

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COFIDIS (Ufficiale)

  • ARANBURU Alex
  • COQUARD Bryan
  • FERRON Valentin
  • IZQUIERDO Clément
  • OURSELIN Paul
  • THOMAS Benjamin
  • ZAMPERINI Edoardo

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PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Ufficiale)

  • AZPARREN Xabier Mikel
  • CAMPRUBI Marcel
  • DONOVAN Marc
  • MEURISSE Xandro
  • PIDCOCK Tom
  • VAN MOER Brent
  • WRIGHT Ben

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TEAM NOVO NORDISK (Ufficiale)

  • ARMITT Hamish
  • BRAND Sam
  • LOZANO David
  • PERON Andrea
  • POLGA Antonio
  • POLI Umberto
  • RIDOLFO Filippo

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TEAM POLTI VISITMALTA (da ufficializzare)

  • MAESTRI Mirco
  • TONELLI Alessandro

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TUDOR PRO CYCLING TEAM (da ufficializzare)

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UNIBET ROSE ROCKETS (da ufficializzare)

  • KUBIS Lukaš
  • POELS Wout

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