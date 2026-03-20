Introduzione
"Milano-Sanremo", ma con partenza ancora da Pavia. La "Classica di Primavera" prenderà il via dalla città lombarda per il terzo anno consecutivo con il percorso che condurrà fino a via Roma, nella città dei fiori. 298 chilometri (9 in più dello scorso anno) che incoroneranno il vincitore della prima classica-monumento della stagione. Il campione in carica è Mathieu Van Der Poel, primo nel 2023 e nel 2025, che ha già mostrato la sua potenza con due tappe vinte alla Tirreno-Adriatico. Al via anche Tadej Pogacar, terzo nelle ultime due edizioni e desideroso di rompere uno dei pochi tabù della sua carriera
Quello che devi sapere
LA "CLASSICA DI PRIMAVERA"
- Conosciuta così, o con l'alternativo "Classicissima", la prima e più lunga Classica-Monumento della stagione è una delle corse più antiche del mondo. Quella di sabato 21 marzo sarà la 117^ edizione, con la prima disputatasi nel 1907 e vinta dal francese Lucien Petit-Breton
- Con estrema fedeltà all'appellativo, la competizione si svolgerà dopo l'equinozio di primavera (quest'anno previsto il 20 marzo)
- Sono tanti i big al via, alcuni hanno già fissato il proprio nome nell'albo d'oro, altri sperano di riuscirci per la prima volta
LE CARATTERISTICHE
- La Milano-Sanremo è celebre per i picchi di velocità che si possono raggiungere sulle due ruote e per il suo suggestivo percorso, che unisce gli splendidi scorci sul Mar Ligure alle fatiche sulle salite del Passo del Turchino, della Cipressa e del Poggio di Sanremo, la pendenza posta a meno di 10 km dal traguardo e destinata diverse volte a risultare decisiva.
- Nell'edizione vinta lo scorso anno da van der Poel è stato registrato un nuovo record sulla salita della Cipressa. Tadej Pogacar, insieme a Filippo Ganna e VDP, ha scalato i 5,6 km in 8'57", mantenendo una media di 37,1 km/h, frantumando il precedente record di 9'19" del 1996
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LA VARIABILE METEO
- Marzo, si sa, è pazzerello. Ci possono essere calde e lucenti giornate di sole, ma anche scrosci di pioggia e, perchè no, addirittura bufere di neve. Come accaduto nel 2013, nell'edizione vinta dal tedesco Ciolek. Il maltempo costrinse gli organizzatori a rivedere il percorso a gara in corso, saltando il Turchino e percorrendo parte della strada in autobus
- Al momento le previsioni parlano di 20% di possibilità di pioggia, con venti trasversali nella parte finale di gara. Attenzione dunque a un'altra variabile impazzita per la gara
IL PERCORSO
- Come nel 2024 e 2025, anche quest'edizione partirà da Pavia grazie all’accordo tra RCS Sport, il Comune, la Camera di Commercio e la Provincia di Pavia fino al 2028, per poi puntare in direzione Milano e raggiungere la Certosa, dove si transiterà per Zinasco, Sannazzaro, Casei, Voghera, una divagazione toccando Rivanazzano e Salice Terme per poi rientrare nel percorso classico a Tortona
- Il tragitto ricalcherà la strada che storicamente ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino fino a scendere su Genova-Voltri. Si avanza costeggiando il mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia.
- A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite nei decenni successivi alle prime edizioni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sull'Aurelia
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GLI ULTIMI CHILOMETRI
- La salita del Poggio di Sanremo inizia circa ai -9 dal traguardo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). Discesa su strada asfaltata, tornanti in serie, curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia.
- L’ultima parte in discesa si svolge nell’abitato di Sanremo, con gli ultimi 2 km su vie cittadine. Ai 750 metri dalla fine l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto
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I FAVORITI AL VIA
- Il campione in carica è Mathieu van der Poel, vincitore nel 2023 e 2025. L'ultima doppietta consecutiva è stata del tedesco Erik Zabel nel 2000 e nel 2001 (già vincitore nel 1997 e nel 1998), mentre l'ultimo corridore ad aver replicato un successo è stato lo spagnolo Oscar Freire nel 2010 (dopo i successi nel 2004 e nel 2007)
- L'ultimo vincitore italiano è stato Vincenzo Nibali nel 2018. Le speranze nel 2026 si possono riporre in Filippo Ganna (secondo lo scorso anno). Jonathan Milan invece sarà assente a causa di un problema fisico patito alla Tirreno-Adriatico
- Chi non ha mai vinto la corsa e ha più volte espresso l'intenzione di farlo è Tadej Pogacar, terzo nel 2024 e nel 2025 e deciso a conquistare una delle poche gare che ancora sfuggono al suo palmares. In Italia è reduce dal tris consecutivo nella Strade Bianche (4 successi totali).
- L'albo d'oro è comandato dall'irraggiungibile Eddie Merckx, primo con sette titoli.
- Di seguito, le squadre e i corridori iscritti al via:
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ALPECIN-PREMIER TECH (Ufficiale)
- DILLIER Silvan
- GOGL Michael
- MARSMAN Tim
- PHILIPSEN Jasper
- PLANCKAERT Edward
- VAN DER POEL Mathieu
- VERSTRYNGE Emiel
BAHRAIN VICTORIOUS (Ufficiale)
- BORGO Alessandro
- CARUSO Damiano
- ERMAKOV Roman
- MIHOLJEVIĆ Fran
- MIQUEL Pau
- MOHORIČ Matej
- ZAMBANINI Edoardo
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DECATHLON CMA CGM TEAM (Ufficiale)
- ANDRESEN Tobias Lund
- GAUTHERAT Pierre
- GUDMESTAD Tord
- ISIDORE Noa
- LABROSSE Jordan
- LAPEIRA Paul
- NAESEN Oliver
EF EDUCATION-EASYPOST (Ufficiale)
- ASGREEN Kasper
- HONORE Mikkel
- LAMPERTI Luke
- MACKELLAR Alastair
- MIHKELS Madis
- SWEENY Harry
- VALGREN Michael
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GROUPAMA-FDJ UNITED (Ufficiale)
- BAEZ AFONSO Clement
- GENIETS Kevin
- GREGOIRE Romain
- JACOBS Johan
- PACHER Quentin
- RUSSO Clement
- TRONCHON Bastien
INEOS GRENADIERS (Ufficiale)
- GANNA Filippo
- HAIG Jack
- KWIATKOWSKI Michal
- LAURANCE Axel
- SWIFT Connor
- TARLING Joshua
- TURNER Ben
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LIDL-TREK (Ufficiale)
- BAGIOLI Andrea
- CICCONE Giulio
- KRAGH ANDERSEN Soren
- NORSGAARD Mathias
- PEDERSEN Mads
- SOBRERO Matteo
- VACEK Mathias
LOTTO-INTERMARCHÉ (Ufficiale)
- ARTZ Huub
- BERCKMOES Jenno
- ROTA Lorenzo
- RUTSCH Jonas
- SLOCK Liam
- VAN BOVEN Luca
- ZIMMERMANN Georg
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MOVISTAR TEAM (Ufficiale)
- AULAR Orluis
- BARRENETXEA Jon
- MACIEJUK Filip
- MILESI Lorenzo
- MORO Manlio
- ROMEO Ivan
- TESFAZION Nathanel
NSN CYCLING TEAM (Ufficiale)
- ASKEY Lewis
- COTE Pier-André
- GIRMAY Biniam
- NEILANDS Krists
- SCHULTZ Nick
- SMITH Dion
- STRONG Corbin
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REDBULL-BORA-HANSGROHE (da ufficializzare)
- PITHIE Laurance
- PELLIZZARI Giulio
- ROGLIČ Primož
- VAN DIJKE Mick
- VAN DIJKE Tim
- VAN POPPEL Danny
SOUDAL QUICK-STEP (Ufficiale)
- REINDERINK Pepijn
- PEDERSEN Casper
- MAGNIER Paul
- REX Laurenz
- SCHACHMANN Maximilian
- STUYVEN Jasper
- VAN DEN BOSSCHE Fabio
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TEAM JAYCO ALULA (Ufficiale)
- COVI Alessandro
- FOLDAGER Anders
- JUUL-JENSEN Chris
- O’BRIEN Kelland
- SCHMID Mauro
- SÜTTERLIN Jasha
- VENDRAME Andrea
TEAM PICNIC POSTNL (Ufficiale)
- DEGENKOLB John
- DHONDT Robbe
- DINHAM Matt
- FAURE-PROST Alexy
- KOERDT Bjorn
- PEACE Oliver
- VAN DEN BROEK Frank
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TEAM VISMA | LEASE A BIKE (Ufficiale)
- AFFINI Edoardo
- CAMPENAERTS Victor
- DOULL Owain
- JORGENSON Matteo
- KIELICH Timo
- LAPORTE Christophe
- VAN AERT Wout
UAE TEAM EMIRATES XRG (Ufficiale)
- CHRISTEN Jan
- DEL TORO Isaac
- GROBSCHARTNER Felix
- MCNULTY Brandon
- NOVAK Domen
- POGACAR Tadej
- VERMEERSCH Florian
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UNO-X MOBILITY (Ufficiale)
- ABRAHAMSEN Jonas
- CORT Magnus
- HOLTER Adne
- LEVY William Blume
- RESELL Erik
- SKAARSETH Anders
- WÆRENSKJOLD Søren
XDS ASTANA TEAM (Ufficiale)
- BALLERINI Davide
- BETTIOL Alberto
- FEDOROV Yevgeniy
- SILVA Guillermo Thomas
- SYRITSA Gleb
- TEUNISSEN Mike
- VINOKOUROV Nicolya
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BARDIANI CSF 7 SABER (Ufficiale)
- COLNAGHI Luca
- CONFORTI Lorenzo
- MANENTI Marco
- MARCELLUSI Martin
- PALETTI Luca
- TAROZZI Manuele
- TURCONI Filippo
COFIDIS (Ufficiale)
- ARANBURU Alex
- COQUARD Bryan
- FERRON Valentin
- IZQUIERDO Clément
- OURSELIN Paul
- THOMAS Benjamin
- ZAMPERINI Edoardo
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PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Ufficiale)
- AZPARREN Xabier Mikel
- CAMPRUBI Marcel
- DONOVAN Marc
- MEURISSE Xandro
- PIDCOCK Tom
- VAN MOER Brent
- WRIGHT Ben
TEAM NOVO NORDISK (Ufficiale)
- ARMITT Hamish
- BRAND Sam
- LOZANO David
- PERON Andrea
- POLGA Antonio
- POLI Umberto
- RIDOLFO Filippo
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TEAM POLTI VISITMALTA (da ufficializzare)
- MAESTRI Mirco
- TONELLI Alessandro
TUDOR PRO CYCLING TEAM (da ufficializzare)
-
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UNIBET ROSE ROCKETS (da ufficializzare)
- KUBIS Lukaš
- POELS Wout
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