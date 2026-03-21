Tadej Pogacar è pronto a dare l'assalto alla Milano-Sanremo, una delle due Monumento che ancora manca al suo impressionante palmares. "E' una bella sfida, penso sia una gara adatta alle mie caratteristiche. Non è un segreto che mi piacerebbe vincerla. La concorrenza sarà alta, ma con il lavoro della squadra tutto è possibile"