La stagione del ciclismo entra sempre più nel vivo con la prima "Classica Monumento" del calendario, la Milano-Sanremo. Il via da Pavia, l'arrivo dopo 298 km. Tadej Pogacar insegue il suo primo successo nella "Classicissima" ma dovrà fare i conti con il solito van der Poel e l'azzurro Ganna. Qui la cronaca e gli aggiornamenti minuto per minuto
Le previsioni meteo per oggi:
Gli ultimi chilometri
- La salita del Poggio di Sanremo inizia circa ai -9 dal traguardo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). Discesa su strada asfaltata, tornanti in serie, curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia.
- L’ultima parte in discesa si svolge nell’abitato di Sanremo, con gli ultimi 2 km su vie cittadine. Ai 750 metri dalla fine l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto
Il percorso e l'altimetria:
Cipressa e Poggio
A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite nei decenni successivi alle prime edizioni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sull'Aurelia
Poi direzione mare
Il tragitto ricalcherà la strada che storicamente ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino fino a scendere su Genova-Voltri. Si avanza costeggiando il mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia.
La partenza in direzione Milano
Come nel 2024 e 2025, anche quest'edizione partirà da Pavia grazie all’accordo tra RCS Sport, il Comune, la Camera di Commercio e la Provincia di Pavia fino al 2028, per poi puntare in direzione Milano e raggiungere la Certosa, dove si transiterà per Zinasco, Sannazzaro, Casei, Voghera, una divagazione toccando Rivanazzano e Salice Terme per poi rientrare nel percorso classico a Tortona
Partenza da Pavia per il terzo anno consecutivo
"Milano-Sanremo", ma con partenza ancora da Pavia. La "Classica di Primavera" prenderà il via dalla città lombarda per il terzo anno consecutivo con il percorso che condurrà fino a via Roma, nella città dei fiori. 298 chilometri (9 in più dello scorso anno) che incoroneranno il vincitore della prima classica-monumento della stagione. Il campione in carica è Mathieu Van Der Poel, primo nel 2023 e nel 2025, che ha già mostrato la sua potenza con due tappe vinte alla Tirreno-Adriatico. Al via anche Tadej Pogacar, terzo nelle ultime due edizioni e desideroso di rompere uno dei pochi tabù della sua carriera
La video-presentazione della Milano-Sanremo
Mads Pedersen c'è
Mads Pedersen sarà al via della Milano-Sanremo. Il danese lo scorso 4 febbraio si era fratturato polso sinistro e clavicola destra, dopo una caduta nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana. Poi il veloce recupero, che gli ha permesso di tornare in tempo per la prima Classica della stagione
Pedersen, recupero lampo: sì alla Milano-SanremoVai al contenuto
Pogacar: "Vincere la Milano-Sanremo è una bella sfida"
Tadej Pogacar è pronto a dare l'assalto alla Milano-Sanremo, una delle due Monumento che ancora manca al suo impressionante palmares. "E' una bella sfida, penso sia una gara adatta alle mie caratteristiche. Non è un segreto che mi piacerebbe vincerla. La concorrenza sarà alta, ma con il lavoro della squadra tutto è possibile"
Pogacar: 'Vincere la Sanremo è una bella sfida'Vai al contenuto
L'albo d'oro
Mathieu van der Poel andrà a caccia della sua terza Sanremo, dopo la vittoria del 2023 e il bis nel 2025, ma dovrà stare attento ai vari Pogacar (che non l'ha mai vinta) e Ganna. L'Italia non trionfa dal 2018 con Nibali. L'albo d'oro completo della Milano-Sanremo
L'albo d'oro della Milano-SanremoVai al contenuto
Il grande giorno della "Classicissima"
Tra un'ora il via all'edizione 117 della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione. Qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Buona Classicissima a tutti!