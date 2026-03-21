Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milano-Sanremo, la Classica di Primavera in diretta live

live Ciclismo
Alberto Pontara

Alberto Pontara

La stagione del ciclismo entra sempre più nel vivo con la prima "Classica Monumento" del calendario, la Milano-Sanremo. Il via da Pavia, l'arrivo dopo 298 km. Tadej Pogacar insegue il suo primo successo nella "Classicissima" ma dovrà fare i conti con il solito van der Poel e l'azzurro Ganna. Qui la cronaca e gli aggiornamenti minuto per minuto

PERCORSO E PARTECIPANTI - ALBO D'ORO

LIVE

Le previsioni meteo per oggi:

Gli ultimi chilometri

  • La salita del Poggio di Sanremo inizia circa ai -9 dal traguardo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). Discesa su strada asfaltata, tornanti in serie, curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia.
  • L’ultima parte in discesa si svolge nell’abitato di Sanremo, con gli ultimi 2 km su vie cittadine. Ai 750 metri dalla fine l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto

Il percorso e l'altimetria:

L'altimetria della Milano-Sanremo 2026

Cipressa e Poggio

A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite nei decenni successivi alle prime edizioni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sull'Aurelia

Poi direzione mare

Il tragitto ricalcherà la strada che storicamente ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino fino a scendere su Genova-Voltri. Si avanza costeggiando il mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia.

La partenza in direzione Milano

Come nel 2024 e 2025, anche quest'edizione partirà da Pavia grazie all’accordo tra RCS Sport, il Comune, la Camera di Commercio e la Provincia di Pavia fino al 2028, per poi puntare in direzione Milano e raggiungere la Certosa, dove si transiterà per Zinasco, Sannazzaro, Casei,  Voghera, una divagazione toccando Rivanazzano e Salice Terme per poi rientrare nel percorso classico a Tortona

Partenza da Pavia per il terzo anno consecutivo

"Milano-Sanremo", ma con partenza ancora da Pavia. La "Classica di Primavera" prenderà il via dalla città lombarda per il terzo anno consecutivo con il percorso che condurrà fino a via Roma, nella città dei fiori. 298 chilometri (9 in più dello scorso anno) che incoroneranno il vincitore della prima classica-monumento della stagione. Il campione in carica è Mathieu Van Der Poel, primo nel 2023 e nel 2025, che ha già mostrato la sua potenza con due tappe vinte alla Tirreno-Adriatico. Al via anche Tadej Pogacar, terzo nelle ultime due edizioni e desideroso di rompere uno dei pochi tabù della sua carriera

La video-presentazione della Milano-Sanremo

Mads Pedersen c'è

Mads Pedersen sarà al via della Milano-Sanremo. Il danese lo scorso 4 febbraio si era fratturato polso sinistro e clavicola destra, dopo una caduta nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana. Poi il veloce recupero, che gli ha permesso di tornare in tempo per la prima Classica della stagione

Pedersen, recupero lampo: sì alla Milano-Sanremo

Pedersen, recupero lampo: sì alla Milano-Sanremo

Vai al contenuto

Pogacar: "Vincere la Milano-Sanremo è una bella sfida"

Tadej Pogacar è pronto a dare l'assalto alla Milano-Sanremo, una delle due Monumento che ancora manca al suo impressionante palmares. "E' una bella sfida, penso sia una gara  adatta alle mie caratteristiche. Non è un segreto che mi piacerebbe vincerla. La concorrenza sarà alta, ma con il lavoro della squadra tutto è possibile"

Pogacar: 'Vincere la Sanremo è una bella sfida'

Pogacar: 'Vincere la Sanremo è una bella sfida'

Vai al contenuto

L'albo d'oro

Mathieu van der Poel andrà a caccia della sua terza Sanremo, dopo la vittoria del 2023 e il bis nel 2025, ma dovrà stare attento ai vari Pogacar (che non l'ha mai vinta) e Ganna. L'Italia non trionfa dal 2018 con Nibali. L'albo d'oro completo della Milano-Sanremo

L'albo d'oro della Milano-Sanremo

L'albo d'oro della Milano-Sanremo

Vai al contenuto

Il grande giorno della "Classicissima"

Tra un'ora il via all'edizione 117 della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione. Qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Buona Classicissima a tutti!

Ciclismo: Altre Notizie

Team Polti presenta la maglia per la Sanremo

Ciclismo

E' stata presentata, alla vigilia dell'edizione numero 117 della Milano-Sanremo, la maglia con...

Pogacar pensa ai tre grandi giri nel 2027

Ciclismo

Una pazza idea per qualcuno, una porta verso la leggenda per altri: Tadej Pogacar, in caso di...

Pedersen, recupero lampo: sì alla Milano-Sanremo

Ciclismo

Mads Pedersen sarà al via della Milano-Sanremo in programma sabato 21 marzo. Il danese lo scorso...

Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo

Ciclismo

Il corridore azzurro fermato da un malanno dopo la Tirreno-Adriatico. Per lo sprinter friulano...

Pidcock vince la Milano-Torino, Pellizzari quarto

Ciclismo

Thomas Pidcock vince la Milano-Torino 2026, decisivo lo scatto del britannico nell'ultimo km...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS