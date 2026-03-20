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il retroscena

Giro, Tour e Vuelta nello stesso anno: come nasce l'all-in di Pogacar

Luigi Vaccariello

Luigi Vaccariello
©Getty

Dopo un inizio di stagione dominante, Pogacar punta alle classiche monumento che mancano al suo palmarès. Ma dietro c’è un progetto ancora più ambizioso: tentare la conquista di Giro, Tour e Vuelta nello stesso anno. Un’impresa mai riuscita che potrebbe cambiare per sempre la storia del ciclismo

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