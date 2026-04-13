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Wout van Aert, il revenant che ha domato l'Inferno del Nord

Luigi Vaccariello

Luigi Vaccariello

Dopo 130 anni dalla prima edizione, l belga ha onorato al meglio la Parigi-Roubaix battendo Pogacar allo sprint e regalandosi una domenica che sa tanto di rivincita

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