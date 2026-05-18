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Veni, vidi, Vingo: il padrone del Giro e tante altre storie

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Dentro a un Giro che sta lasciando un’impressione un po’ malinconica, quasi crepuscolare, a emergere sono comunque tanti protagonisti. Con un Vingegaard che sta dominando secondo pronostico ma con delle sorprese alle sue spalle tutte da scoprire

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