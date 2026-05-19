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il reportage

Il Giro visto da vicino: una giornata di tappa con il Team Polti Visit Malta

Luigi Vaccariello

Luigi Vaccariello

2400 metri di dislivello e 184 chilometri totali: la nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale vissuta dall'interno. Tra fatica, sogni, tattica e regole rigidissime

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