Giro Svizzera femminile, Longo Borghini maglia gialla e leader in classifica dopo 3^ tappagiro di svizzera
La britannica Zoe Backstedt (Canyon Sram) si impone in volata nella 3^ tappa del Giro di Svizzera femminile, 120 chilometri con partenza e arrivo a Bad Ragaz. Elisa Longo Borghini mantiene la maglia gialla di leader della classifica generale. Sabato è in programma una crono individuale di 27.7 km ad Aarburg
Elisa Longo Borghini mantiene la maglia gialla del Giro di Svizzera femminile al termine della 3^ tappa, 120 chilometri con partenza e arrivo a Bad Ragaz. La campionessa italiana conserva i 25'' di vantaggio su Dickson e 35'' su Van Dam. Frazione vinta da Zoe Backstedt (Canyon Sram), che si è imposta allo sprint battendo senza particolari problemi Lily Williams e Shari Bossuyt. La migliore italiana è Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), settima al traguardo. Sabato è in programma una cronometro individuale di 27.7 chilometri con partenza e arrivo a Aarburg.
Approfondimento
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L'ordine d'arrivo della 3^ tappa
- 1 Bäckstedt Zoe - CANYON//SRAM in 2:49:29
- 2 Williams Lily - Human Powered Health st
- 3 Bossuyt Shari - AG Insurance - Soudal Team st
La classifica generale dopo la 3^ tappa
- 1 LONGO BORGHINI Elisa - UAD in 8h20'54"
- 2 43 DICKSON Ailish Lauren - TFS +25"
- 3 VAN DAM Sarah - TVL +35"