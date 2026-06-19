Elisa Longo Borghini mantiene la maglia gialla del Giro di Svizzera femminile al termine della 3^ tappa, 120 chilometri con partenza e arrivo a Bad Ragaz. La campionessa italiana conserva i 25'' di vantaggio su Dickson e 35'' su Van Dam. Frazione vinta da Zoe Backstedt (Canyon Sram), che si è imposta allo sprint battendo senza particolari problemi Lily Williams e Shari Bossuyt. La migliore italiana è Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), settima al traguardo. Sabato è in programma una cronometro individuale di 27.7 chilometri con partenza e arrivo a Aarburg.

Approfondimento Longo Borghini è super: tappa e maglia da leader