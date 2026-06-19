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Giro Svizzera femminile, Longo Borghini maglia gialla e leader in classifica dopo 3^ tappa

giro di svizzera

La britannica Zoe Backstedt (Canyon Sram) si impone in volata nella 3^ tappa del Giro di Svizzera femminile, 120 chilometri con partenza e arrivo a Bad Ragaz. Elisa Longo Borghini mantiene la maglia gialla di leader della classifica generale. Sabato è in programma una crono individuale di 27.7 km ad Aarburg

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Elisa Longo Borghini mantiene la maglia gialla del Giro di Svizzera femminile al termine della 3^ tappa, 120 chilometri con partenza e arrivo a Bad Ragaz. La campionessa italiana conserva i 25'' di vantaggio su Dickson e 35'' su Van Dam. Frazione vinta da Zoe Backstedt (Canyon Sram), che si è imposta allo sprint battendo senza particolari problemi Lily Williams e Shari Bossuyt. La migliore italiana è Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), settima al traguardo. Sabato è in programma una cronometro individuale di 27.7 chilometri con partenza e arrivo a Aarburg.

Approfondimento

Longo Borghini è super: tappa e maglia da leader

L'ordine d'arrivo della 3^ tappa

  • 1 Bäckstedt Zoe - CANYON//SRAM in  2:49:29
  • 2 Williams Lily - Human Powered Health st
  • 3 Bossuyt Shari - AG Insurance - Soudal Team st

La classifica generale dopo la 3^ tappa

  • 1 LONGO BORGHINI Elisa - UAD in 8h20'54" 
  • 2 43 DICKSON Ailish Lauren - TFS +25"
  • 3 VAN DAM Sarah - TVL +35"

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