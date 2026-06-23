Introduzione
Si avvicina l'inizio del Tour de France, ma prima c'è da assegnare la maglia tricolore del ciclismo. Si svolgono da giovedì 25 maggio a domenica 28 i Campionati Italiani 2026, ultima passerella prima del via della Grande Boucle. Tanti i nomi prestigiosi che prenderanno parte alle varie competizioni, a partire dai campioni in carica come Filippo Ganna (crono individuale maschile) ed Elisa Longo Borghini (Elite femminile). Ecco tutto quello che c'è da sapere, con percorso e favoriti dei Campionati Italiani 2026 di ciclismo.
Quello che devi sapere
Campionati Italiani di ciclismo, storia e albo d'oro
- La settimana dei Campionati Italiani vedrà il suo culmine con la prova in linea riservata agli uomini Elite, che assegna il titolo numero 125 di una manifestazione che ha visto la sua prima edizione nel 1885 con la vittoria di Giuseppe Loretz. Il plurivincitore di sempre è Costante Girardengo con 9 maglie tricolori.
Questo l'albo d'oro delle ultime edizioni:
- 2025: Filippo Conca
- 2024: Alberto Bettiol
- 2023: Simone Velasco
- 2022: Filippo Zana
- 2021: Sonny Colbrelli
- 2020: Giacomo Nizzolo
- 2019: Davide Formolo
- 2018: Elia Viviani
- 2017: Fabio Aru
- 2016: Giacomo Nizzolo
- 2015: Vincenzo Nibali
Il calendario delle prove
Giovedì 25 giugno
- Crono individuale uomini – Vicoforte-Barolo (40 km)
Sabato 27 giugno
- Prova in linea uomini Elite – Asti-Cuneo (232,5 km)
Domenica 28 giugno
- Prova in linea uomini U23 - Lucca (165,4 km)
- Prova in linea donne Elite/Under 23 – Pordenone (120,2 km)
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Giovedì 25 giugno - Cronometro individuale maschile
- Il primo appuntamento è in programma giovedì 25 giugno con la cronometro individuale maschile
- I corridori partiranno da Vicoforte per raggiungere Barolo al termine di un percorso di 40 chilometri caratterizzato da circa 500 metri di dislivello.
- Tra i favoriti Filippo Ganna, due volte campione del mondo e detentore del record dell’ora, oltre che vincitore della tappa di Massa del Giro d’Italia e campione italiano in carica.
- Tra gli avversari più quotati troviamo Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Edoardo Affini e Lorenzo Milesi.
Sabato 27 giugno - Prova in linea uomini Elite
- Sabato 27 giugno sarà invece la volta della prova in linea riservata agli uomini Elite, con partenza da Asti e arrivo a Cuneo dopo 232 chilometri e circa 2.500 metri di dislivello
- Un tracciato impegnativo e spettacolare che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici del territorio piemontese e che proporrà i Gran Premi della Montagna di Monforte d’Alba e Murazzano, momenti chiave nella corsa verso il titolo italiano.
- Sarà una sfida a Filippo Conca, vincitore lo scorso anno a Gorizia, che dovrà vedersela su un tracciato mosso ma non impossibile con corridori del calibro di Jonathan Milan, Alessandro Covi, Simone Velasco, Filippo Baroncini.
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Domenica 28 giugno - Prova in linea Under 23 maschile
- Sarà a Lucca l'edizione 2026 del Campionato Italiano Under 23.
- Si corre su uno spettacolare tracciato, con arrivo dopo 165 km di fronte alle Mura rinascinentali, su quel viale Carducci che ha visto concludersi l’emozionante tappa del Giro d’Italia.
- La corsa di quattro giri si snoda sulle colline intorno a Lucca con partenza da piazzale Verdi, passaggi a Montuolo, Sant'Alessio e San Martino in Vignale e poi sul versante versiliese dal monte Quiesa e Massarosa fino a rientrare in Lucchesia con direzione il centro storico di Lucca e arrivo sul viale Carducci.
Domenica 28 giugno - Prova in linea donne Elite/Under 23
- Domenica 28 giugno Pordenone ospiterà il Campionato Italiano Donne Elite e Under 23, organizzato dalla Libertas Ceresetto
- Punto chiave della corsa sarà la salita del Castello di Caneva, che le atlete dovranno affrontare per tre volte. Un'ascesa che farà la differenza e che, nell'arco della gara, contribuirà a un dislivello complessivo di circa 1.100 metri
- Sede di partenza e arrivo dopo 120 km sarà invece la città di Pordenone con lo start che avverrà alle ore 12.30
- Campionessa in carica è Elisa Longo Borghini, che ha conquistato 6 titoli nazionali in carriera
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