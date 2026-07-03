Chi sarà la prima maglia gialla del Tour numero 113? Mai come stavolta sarà una questione di squadra. La tappa inaugurale della Grande Boucle sarà una cronosquadre di 19,6 km all'interno del centro di Barcellona, una nuova partenza dall'estero dopo quella in Italia del 2024. Il suggestivo percorso prevede il transito davanti la Sagrada Familia, la maestosa cattedrale di Antoni Gaudì, l'ascesa non trascurabile sul MontJuic e l'arrivo allo Stadio Olimpico sulla celebre collina della città al termine di uno strappo di 800 metri al 7% di pendenza. Sarà subito sfida tra i migliori: il bi-campione in carica Tadej Pogacar, alla ricerca del quinto successo al Tour che lo proietterebbe nell'Olimpo dei migliori, il suo principale rivale Jonas Vingegaard, vincitore dell'ultima Vuelta e soprattutto dell'ultimo Giro d'Italia, l'astro nascente di casa Paul Seixas, su cui la Francia riserva enormi aspettative, e Remco Evenepoel, il belga che parte un po' più indietro nei pronostici rispetto ai primi due ma nettamente il miglior cronoman al mondo.