9/25 ©Ansa

Annullate le 7 edizioni vinte da Lance Armstrong, dal 1999 al 2005: revocate dall'Unione Ciclistica Internazionale in seguito a un'inchiesta condotta dall'United States Anti-Doping Agency (USADA), che ha accertato il sistematico utilizzo di doping in quel periodo da parte del texano e della sua squadra, l'US Postal.