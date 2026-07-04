Ci sono ancora Barcellona, la salita cittadina del Montjuic e l'arrivo allo Stadio Olimpico nel destino del Tour de France 2026. La seconda frazione sarà la prima tappa in linea dell'edizione e avrà una seconda metà di percorso agitata che può stimolare molti, dai big ai cacciatori di tappa

LE CLASSIFICHE DEL TOUR - IL RACCONTO DELLA TAPPA ODIERNA