Ci sono ancora Barcellona, la salita cittadina del Montjuic e l'arrivo allo Stadio Olimpico nel destino del Tour de France 2026. La seconda frazione sarà la prima tappa in linea dell'edizione e avrà una seconda metà di percorso agitata che può stimolare molti, dai big ai cacciatori di tappa
Il Tour de France resta in Catalogna e si concede un altro arrivo a Barcellona nella prima tappa in linea di questa Grande Boucle. Stavolta nessun percorso esclusivamente urbano come per la cronosquadre inaugurale, ma 168.5 km che collegano Tarragona allo Stadio Olimpico di Barcellona. Ci sarà comunque un circuito cittadino nel tratto finale che prevede di nuovo il triplice passaggio sulla salita del Montjuic (1,6 km al 9,3%). Dopo una prima parte tranquilla, la seconda si infiammerà dalla Cote de Begues. Chissà se i big si daranno di nuovo battaglia come nella crono odierna, o se qualche cacciatore di tappe alla van der Poel o Pedersen proverà subito a togliersi qualche soddisfazione. Ogni scenario è aperto, tranne l'arrivo di gruppo in volata.
Gli orari della 2^ tappa
- Orario della partenza neutralizzata: 13.45
- Orario di partenza dal km 0: 13.55
- Orario di arrivo: tra le 17.26 e le 17.46