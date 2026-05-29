Introduzione

L'edizione numero 113 del Tour de France scatterà da Barcellona: dopo due anni (nel 2024 fu in Italia) la Grande Partenza si sposta all'estero. L'arrivo è confermato a Parigi sugli Champs Elysees, ancora con Montmartre nel percorso spettacolare dell'ultima tappa. Dalla Catalogna alla capitale francese sarà battaglia con le montagne già protagoniste nelle prime tappe e addirittura un doppio arrivo sull'Alpe d'Huez. Anche Tourmalet e Galibier promettono spettacolo. Così come i partecipanti, un vero parterre de rois del ciclismo contemporaneo: Pogacar, Vingegaard, la giovane stella Seixas, Evenepoel, Pedersen, Van der Poel, Ayuso, Del Toro. Non ci sarà invece Jonathan Milan per difendere la maglia verde della classifica a punti. Assente anche Wout Van Aert per i problemi al gomito. Di seguito tutte le tappe del Tour de France 2026:

L'ALBO D'ORO DEL TOUR DE FRANCE