Tour de France, la presentazione della 17^ tappa

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Tour de France, 17^ tappa da Chambery a Voiron: percorso e altimetria

Ciclismo

Dopo la cronometro, iniziano le tappe in linea dell'ultima settimana della Grande Boucle. Frazione particolare di 174 km molto frastagliata all'inizio con 4 GPM non troppo duri ma ravvicinati in rapida sequenza: le squadre dei velocisti sapranno scortare i loro leader, o prevarrà una fuga?

IL RACCONTO DELLA 16^ TAPPA - LE CLASSIFICHE

Archiviata la cronometro con il bis consecutivo di Evenepoel, la carovana del Tour si rimette in moto tutta insieme per la quintultima tappa. 174 km da Chambery a Voiron: il sito ufficiale del Tour la definisce una tappa "flat", piatta, ma ci sono oltre 2mila metri di dislivello e i 4 GPM iniziali potrebbero rendere propizio il terreno per una fuga. Ecco quali sono:

 

- Cote de Bassa (4^categoria, 1,5 km per una pendenza del 5,5%)

- Cote de Rossillon (4^categoria, 1,7 km al 5,3%)

- Col des Pres (3^categoria, 3,5 km al 6,8%)

- Cote de Saint-Jean d'Arvey (1,1 km al 5,7%)

 

L'ultimo scollinamento ci sarà a oltre 100 km dal traguardo. Se a questo punto dovesse formarsi una fuga con un buon vantaggio, avrebbe buone possibilità di arrivare a destinazione. Le squadre dei velocisti però, considerando lunghezze e pendenze delle salite non così impegnative, potrebbero impedirla per permettere ai propri leader di giocarsi la vittoria. Anche perché, a meno di 30 km dall'arrivo, c'è il traguardo volante di Colombe, succulento per chi si sta giocando la maglia verde. 

tour

Gli orari della 17^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.20
  • Partenza dal km 0: 13.35
  • Arrivo: tra le 17.18 e le 17.39

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