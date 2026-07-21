Tour de France, la presentazione della 17^ tappa

Archiviata la cronometro con il bis consecutivo di Evenepoel, la carovana del Tour si rimette in moto tutta insieme per la quintultima tappa. 174 km da Chambery a Voiron: il sito ufficiale del Tour la definisce una tappa "flat", piatta, ma ci sono oltre 2mila metri di dislivello e i 4 GPM iniziali potrebbero rendere propizio il terreno per una fuga. Ecco quali sono:

- Cote de Bassa (4^categoria, 1,5 km per una pendenza del 5,5%)

- Cote de Rossillon (4^categoria, 1,7 km al 5,3%)

- Col des Pres (3^categoria, 3,5 km al 6,8%)

- Cote de Saint-Jean d'Arvey (1,1 km al 5,7%)

L'ultimo scollinamento ci sarà a oltre 100 km dal traguardo. Se a questo punto dovesse formarsi una fuga con un buon vantaggio, avrebbe buone possibilità di arrivare a destinazione. Le squadre dei velocisti però, considerando lunghezze e pendenze delle salite non così impegnative, potrebbero impedirla per permettere ai propri leader di giocarsi la vittoria. Anche perché, a meno di 30 km dall'arrivo, c'è il traguardo volante di Colombe, succulento per chi si sta giocando la maglia verde.