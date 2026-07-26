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Pogacar vince il Tour de France: "Sarò alla Vuelta? Vedremo, ora mi godo il momento"

TOUR DE FRANCE

Il cinque volte campione al Tour de France ha parlato dopo il traguardo a Parigi: "È stata una giornata incredibile, sono senza parole. Non lo scriveresti nemmeno nei diari da bambini... Vingegaard? È un peccato sia caduto, ma sono sul podio con grandi campioni". E sulla partecipazione alla Vuelta: "Vediamo, intanto godiamoci il momento"

TOUR DE FRANCE: ALBO D'ORO - CLASSIFICHE

Cinque volte maglia gialla, centrato l'obiettivo stagionale col Tour de France. Semplicemente straordinario Tadej Pogacar, re della Grande Boucle che ha dominato questa edizione raggiungendo per numero di trionfi quattro miti come Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Nell'intervista a fine tappa, al traguardo di Parigi, lo sloveno ha parlato così: "È stata una giornata incredibile, sono senza parole, un'atmosfera pazzesca. Sono felice di aver vinto per la quinta volta, ogni vittoria è sempre speciale: sette Tour, sette podi, cinque vinti. È una cosa che non scriveresti nemmeno nei diari da bambini. La cosa importante è divertirsi in quello che si fa, avere una squadra dietro anche nei momenti difficili, per credere in te stesso e continuare a inseguire i sogni. Vingegaard? È stato un peccato che sia caduto, ma sono sul podio con grandi campioni". E infine sull'eventuale partecipazione alla Vuelta: "Vedremo se sarò in Spagna, adesso mi godo il momento".

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