Introduzione

Sarà Montréal lo scenario dei Mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere il belga Evenepoel, secondo lo scorso anno a Kigali e già iridato nel 2022 (senza contare gli innumerevoli titoli a cronometro). Il Belgio inoltre può contare anche su van Aert. La Danimarca di Pedersen e Skjelmose, i Paesi Bassi di van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, l'Irlanda di Healy, gli Stati Uniti di Simmons e McNulty, la Gran Bretagna di Pidcock e Yates e il Messico di Del Toro sono iscritti alla corsa per le medaglie. Così come la Francia, che punta sul baby Seixas terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo Tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Mark Finn, campione in carica tra gli Under 23. Occhio anche a Pellizzari e Ciccone nella squadra azzurra, mentre la Slovenia punta sull'esperienza di Roglic e sull'esuberanza di Ormzel per non sentire la mancanza dell'ultimo vincitore del Tour. Di seguito tutti i convocati delle nazionali principali, man mano che vengono ufficializzati, per la prova maschile Élite in linea in programma domenica 27 settembre

I CONVOCATI DELL'ITALIA PER TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA