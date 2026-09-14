Introduzione
Sarà Montréal lo scenario dei Mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere il belga Evenepoel, secondo lo scorso anno a Kigali e già iridato nel 2022 (senza contare gli innumerevoli titoli a cronometro). Il Belgio inoltre può contare anche su van Aert. La Danimarca di Pedersen e Skjelmose, i Paesi Bassi di van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, l'Irlanda di Healy, gli Stati Uniti di Simmons e McNulty, la Gran Bretagna di Pidcock e Yates e il Messico di Del Toro sono iscritti alla corsa per le medaglie. Così come la Francia, che punta sul baby Seixas terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo Tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Mark Finn, campione in carica tra gli Under 23. Occhio anche a Pellizzari e Ciccone nella squadra azzurra, mentre la Slovenia punta sull'esperienza di Roglic e sull'esuberanza di Ormzel per non sentire la mancanza dell'ultimo vincitore del Tour. Di seguito tutti i convocati delle nazionali principali, man mano che vengono ufficializzati, per la prova maschile Élite in linea in programma domenica 27 settembre
Quello che devi sapere
ITALIA (8 convocati)
- Alberto Bettiol
- Giulio Ciccone
- Mattia Cattaneo
- Lorenzo Mark Finn
- Christian Scaroni
- Giulio Pellizzari
- Davide Piganzoli
- Matteo Trentin
BELGIO (8 convocati)
- Tiesj Benoot
- Remco Evenepoel
- Quinten Hermans
- Thibau Nys
- Alec Segaert
- Wout van Aert
- Maxim van Gils
- Gianni Vermeersch
DANIMARCA (8 convocati)
- Kasper Asgreen
- Mikkel Bjerg
- Mikkel Frolich Honoré
- Soren Kragh Andersen
- Andreas Kron
- Mads Pedersen
- Mattias Skjelmose
- Michael Valgren
FRANCIA (8 convocati)
- Bruno Armirail
- Louis Barré
- Alex Baudin
- Jordan Labrosse
- Valentin Paret-Peintre
- Nicolas Prodhomme
- Paul Seixas
- Pavel Sivakov
GRAN BRETAGNA (8 convocati)
- Mark Donovan
- Oscar Onley
- Finlay Pickering
- Tom Pidcock
- James Shaw
- Callum Thornley
- Fred Wright
- Adam Yates
PAESI BASSI (8 convocati)
- Pascal Eenkhoorn
- Dan Hoole
- Menno Huising
- Bart Lemmen
- Bauke Mollema
- Mathijs Paaschens
- Mathieu van der Poel
- Tim van Dijke
SLOVENIA (8 convocati)
- Tilen Finkst
- Gal Glivar
- Matevz Govekar
- Luka Mezgec
- Matej Mohoric
- Jakob Omrzel
- Primoz Roglic
- Jan Tratnik
SPAGNA (8 convocati)
- Igor Arrieta
- Juan Ayuso
- Markel Beloki
- Marcel Camprubi
- Raul Garcia Pierna
- Enric Mas
- Ivan Romeo
- Carlos Verona
STATI UNITI (8 convocati)
- Matteo Jorgenson
- Brandon McNulty
- Neilson Powless
- Sean Quinn
- Artem Shmidt
- Quinn Simmons
- Kevin Vermaerke
- Larry Warbasse
AUSTRALIA (6 convocati)
- Jack Haig
- Jai Hindley
- Michael Matthews
- Ben O'Connor
- Michael Storer
- Luke Tuckwell
CANADA (6 convocati)
- Pier-André Coté
- Derek Gee-West
- Hugo Houle
- Michael Leonard
- Michael Woods
- Nickolas Zukowski
COLOMBIA (6 convocati)
- Santiago Buitrago
- Sergio Higuita
- Wilmar Paredes
- Nairo Quintana
- Brandon Rivera
- Harold Tejada
GERMANIA (6 convocati)
- Marco Brenner
- Nico Denz
- Florian Engelhardt
- Florian Lipowitz
- Maximilian Schachmann
- Georg Zimmermann
NORVEGIA (6 convocati)
- Tobias Foss
- Tobias Halland Johannessen
- Andreas Leknessund
- Jorgen Nordhagen
- Anders Skaarseth
- Embret Svestad-Bardseng
MESSICO (7 convocati, da ridurre a 6)
- Tomas Aguirre
- Edgar Cadena
- Ulises Castillo
- Isaac Del Toro
- José Antonio Escarcega
- Eder Frayre
- Carlos Garcìa
SVIZZERA (6 convocati)
- Stefan Bissegger
- Fabio Christen
- Jan Christen
- Marc Hirschi
- Stefan Kung
- Mauro Schmid
IRLANDA (4 convocati)
- Ben Healy
- Jamie Meehan
- Ryan Mullen
- Darren Rafferty
AUSTRIA (3 convocati)
- Felix Gall
- Felix Groβschartner
- Patrick Konrad