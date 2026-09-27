Nome: Lorenzo Mark, scelto da mamma Chiara, ligure di Recco. Cognome: Finn, eredità di papà Peter, inglese di Sheffield. Età: 19 anni e mezzo. Segni particolari: si parla di lui come "the next big thing", come dicono gli americani, del ciclismo internazionale. Il fenomeno che sta per arrivare. Nella sua generazione, quelli nati a metà degli anni 2000, gli sta davanti, tra i pronostici degli addetti ai lavori e i sogni dei tifosi, solo Paul Seixas, nato 50 giorni prima di lui 475 km più a ovest (Lione versus Genova). Il duello tra i due, c'è da scommetterci, riempirà colonne di giornali e albi d'oro del prossimo decennio. Ma se Seixas ha già assaggiato, con profitto, il ciclismo prof, Finn ha scelto un percorso più prudente, rimandando al 2027 il passaggio definitivo alle corse "dei grandi". Anche se, di grande, Finn ha già fatto qualcosa, se non di più...