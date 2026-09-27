Mondiali di ciclismo, la gara elite maschile in diretta live
E' il grande giorno della gara elite maschile ai Mondiali di ciclismo, si assegna la maglia iridata: senza Pogacar sarà sfida tra Evenepoel, Del Toro, van der Poel, Seixas ma occhio alla squadra azzurra che può dire la sua con capitan Ciccone, Piganzoli, Pellizzari e la giovane promessa Finn. Gli aggiornamenti e il racconto della gara minuto per minuto
MONDIALI CICLISMO: PERCORSO - PARTECIPANTI - GLI AZZURRI
Tra gli attaccanti ci sono anche l’eritreo Biniam Girmay e il norvegese Andreas Leknessund
260 km al traguardo
Una quindicina i corridori in testa: gli attaccanti hanno preso una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo
Un grippetto di attaccanti ha preso ora una decina di secondi di vantaggio sul gruppo
I primi 112 km saranno sostanzialmente piatti, poi l'ingresso nel circuito cittadino di Montreal
Proseguono i tentativi di allungo in testa al gruppo
il dislivello tutto nel circuito finale
Il dislivello di 3800 metri sarà tutto concentrato nel circuito cittadino, con strappi che faranno male giro dopo giro
Molto concentrato Evenepoel
Il fuoriclasse belga molto concentrato in mezzo al gruppo. E' il grande favorito dopo la prova straordinaria a cronometro
Il meteo
Tempo nuvoloso e temperature decisamente fresche per questa giornata a Montreal
Subito i primi scatti di chi vuole mettersi in mostra
Superato il km 0: iniziata la corsa!
Gli strappi nel circuito di Montreal:
- Voie Camillien-Houde (1,67 km al 7,4%, max. 10%)
- Chemin de Polytechnique (780 m al 6%, con picco all’11%)
- Avenue Pagnuelo (600 m al 7%) e la rampa finale di
- Parc Jeanne-Mance (560 metri al 4%)
Fase di trasferimento verso il km0
Il gruppo si dirige verso il Km 0 della corsa...ultimi momenti di tranquillità prima della battaglia
Da Brossard a Montreal, poi 12 giri di circuito
Il gruppo ha lasciato Brossard, lungo avvicinamento al circuito cittadino di Montreal da percorrere 12 volte
Wout Van Aert sorridente
Il fuoriclasse belga inquadrato in coda al gruppo sorridente e sereno come al solito...chissà se potrà essere il nome a sorpresa di questa edizione
Partiti!
I corridori sono partiti! E' iniziata la sfida per la maglia iridata!
Corridori schierati
Ci siamo, manca pochissimo al via del Mondiale...
Una poltrona per cinque
Prima del via una lettura della preview di questo Mondiale curata da nostro Christian Giordano per Sky Sport Insider
Montréal 2026, alla (ri)scoperta del Nuovo Mondo: al Mondiale una poltrona per cinqueVai al contenuto
184 al via
Sono 184 corridori i corridori al via in rappresentanza di 61 nazioni: manca pochissimo, è tutto pronto per la partenza
Chi sarà il successore di Pogacar? L'albo d'oro
Tadej Pogacar non potrà tentare il tris: qui l'albo d'oro dei Mondiali di ciclismo
Mondiali di ciclismo, l'albo d'oro della prova maschile éliteVai al contenuto
Sono loro i 5 veri favoriti?
La Slovacchia schiera il massaggiatore: l'incredibile storia
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Il percorso:
La gara non inizierà direttamente a Montreal come tutte le altre prove, ma a Brossard. Si percorrerà un tratto iniziale senza particolari asperità prima di arrivare al circuito da ripetere 12 volte. Qui inizierà una serie di strappi insidiosi come quello di Voie Camillien-Houde (1,67 km al 7,4%, max. 10%), di Chemin de Polytechnique (780 m al 6%, con picco all’11%), di Avenue Pagnuelo (600 m al 7%) e la rampa finale di Parc Jeanne-Mance (560 metri al 4%)
L'altimetria
3800 i metri di dislivello oggi in un percorso che misura 273,7 chilometri. Una prova decisamente impegnativa...
Il percorso e i vincitori delle altre prove
Qui tutti i dettagli sul percorso e i vincitori di tutte le prove finora ai Mondiali. Per l'Italia oro nella staffetta mista, 3 argenti (Ganna a cronometro, Milesi nella crono U23 e Rossignoli nella prova femminile juniores e il bronzo di ieri di Elisa Longo Borghini)
Mondiali di ciclismo: le date, i percorsi, le altimetrie e i vincitori di tutti i percorsiVai al contenuto
Alla scoperta di Lorenzo Mark Finn
Nome: Lorenzo Mark, scelto da mamma Chiara, ligure di Recco. Cognome: Finn, eredità di papà Peter, inglese di Sheffield. Età: 19 anni e mezzo. Segni particolari: si parla di lui come "the next big thing", come dicono gli americani, del ciclismo internazionale. Il fenomeno che sta per arrivare. Nella sua generazione, quelli nati a metà degli anni 2000, gli sta davanti, tra i pronostici degli addetti ai lavori e i sogni dei tifosi, solo Paul Seixas, nato 50 giorni prima di lui 475 km più a ovest (Lione versus Genova). Il duello tra i due, c'è da scommetterci, riempirà colonne di giornali e albi d'oro del prossimo decennio. Ma se Seixas ha già assaggiato, con profitto, il ciclismo prof, Finn ha scelto un percorso più prudente, rimandando al 2027 il passaggio definitivo alle corse "dei grandi". Anche se, di grande, Finn ha già fatto qualcosa, se non di più...
Lorenzo Finn, chi è il talento che fa sognare l’Italia ai Mondiali di ciclismo 2026Vai al contenuto
Gli 8 azzurri in gara:
- Giulio Ciccone
- Davide Piganzoli
- Giulio Pellizzari
- Lorenzo Mark Finn
- Mattia Cattaneo
- Christian Scaroni
- Alberto Bettiol
- Matteo Trentin
Alla scoperta degli azzurri
Qui l'elenco degli azzurri convocati dal Ct Amadio: scopriamo insieme chi sono...
Mondiali ciclismo, la speranza Finn e tutti i convocati azzurri e azzurreVai al contenuto
I partecipanti e i favoriti
Occhi puntati su Remco Evenepoel che dopo la cronometro punta a una storica doppietta. Ma attenzione al messicano Del Toro, al giovane talento francese Seixas, a un fuoriclasse come van der Poel... e non solo: qui tutti i partecipanti
I convocati per i Mondiali di ciclismo a MontréalVai al contenuto
Azzurri con il lutto al braccio
Gli atleti delle nazionali di ciclismo correranno con il lutto al braccio. La proposta della Federciclismo ha avuto l'ok dalla Uci. Il gesto vuole onorare la memoria dI Nicolò, il bimbo di 7 anni di Torino travolto martedì sulle strade della sua città mentre, in bicicletta, stava andando a scuola. Insieme a Nicolò saranno ricordate tutte le persone che hanno perso la vita pedalando in strada
Nazionali col lutto in memoria del piccolo NicolòVai al contenuto
I nostri azzurri in gara
Una squadra di tutto rispetto quella azzurra, capitanata da Giulio Ciccone e con la presenza di diversi giovani talenti e uomini di esperienza. Tutti ingredienti per fare bella figura e provare a essere gli outsider della corsa
Il grande assente Pogacar torna ad allenarsi e sfoggia per l'ultimo giorno la maglia iridata
Dopo la caduta all'ottava tappa alla Vuelta, con la frattura della clavicola e l'operazione, prosegue il recupero di Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, dopo aver ripreso a pedalare sui rulli una decina di giorni fa, è tornato ad allenarsi in strada in compagnia della fidanzata Urska. Il VIDEO e la frase di Tadej: "Ultimo giorno in arcobaleno... "
Tadej Pogacar torna ad allenarsi in strada: il video pubblicato sui socialVai al contenuto
Longo Borghini: "Ho provato a vincere da campionessa"
Le parole dell'azzurra dopo il terzo posto al Mondiale di Montreal, vinto dall'olandese Vollering: "Sono orgogliosa di me stessa e della mia Nazionale. Preferisco perdere da campionessa piuttosto che essere battuta da perdente"
Longo Borghini: 'Provato a vincere da campionessa'Vai al contenuto
Ieri lo splendido bronzo di Longo Borghini nella prova femminile
Nella gara femminile elite dei mondiali di ciclismo terzo posto per l'azzurra Elisa Longo Borghini. A Montreal vince l'olandese Vollering in uno sprint a due davanti alla polacca Niewiadoma. Quinta medaglia per l'Italia in questa edizione della rassegna iridata
Mondiali, bronzo Longo Borghini. Vince VolleringVai al contenuto
Il grande giorno del Mondiale a Montreal
Buona domenica!
E' il gran finale dei Mondiali di ciclismo con la gara elite maschile. Qui tutti gli aggiornamenti, le notizie e la cronaca minuto per minuto. Buon Mondiale a tutti!