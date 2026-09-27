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Mondiali di ciclismo, la gara elite maschile in diretta live

live montreal
Alberto Pontara

Alberto Pontara

E' il grande giorno della gara elite maschile ai Mondiali di ciclismo, si assegna la maglia iridata: senza Pogacar sarà sfida tra Evenepoel, Del Toro, van der Poel, Seixas ma occhio alla squadra azzurra che può dire la sua con capitan Ciccone, Piganzoli, Pellizzari e la giovane promessa Finn. Gli aggiornamenti e il racconto della gara minuto per minuto

MONDIALI CICLISMO: PERCORSO - PARTECIPANTI - GLI AZZURRI

LIVE

Tra gli attaccanti ci sono anche l’eritreo Biniam Girmay e il norvegese Andreas Leknessund

260 km al traguardo

Una quindicina i corridori in testa: gli attaccanti hanno preso una trentina di secondi di vantaggio sul gruppo

Un grippetto di attaccanti ha preso ora una decina di secondi di vantaggio sul gruppo

I primi 112 km saranno sostanzialmente piatti, poi l'ingresso nel circuito cittadino di Montreal

Proseguono i tentativi di allungo in testa al gruppo

il dislivello tutto nel circuito finale

Il dislivello di 3800 metri sarà tutto concentrato nel circuito cittadino, con strappi che faranno male giro dopo giro

Molto concentrato Evenepoel

Il fuoriclasse belga molto concentrato in mezzo al gruppo. E' il grande favorito dopo la prova straordinaria a cronometro

Il meteo

Tempo nuvoloso e temperature decisamente fresche per questa giornata a Montreal

Subito i primi scatti di chi vuole mettersi in mostra

Superato il km 0: iniziata la corsa!

Gli strappi nel circuito di Montreal:

  • Voie Camillien-Houde (1,67 km al 7,4%, max. 10%)
  • Chemin de Polytechnique (780 m al 6%, con picco all’11%)
  • Avenue Pagnuelo (600 m al 7%) e la rampa finale di 
  • Parc Jeanne-Mance (560 metri al 4%)

Fase di trasferimento verso il km0

Il gruppo si dirige verso il Km 0 della corsa...ultimi momenti di tranquillità prima della battaglia

Da Brossard a Montreal, poi 12 giri di circuito

Il gruppo ha lasciato Brossard, lungo avvicinamento al circuito cittadino di Montreal da percorrere 12 volte

Wout Van Aert sorridente

Il fuoriclasse belga inquadrato in coda al gruppo sorridente e sereno come al solito...chissà se potrà essere il nome a sorpresa di questa edizione

Partiti!

I corridori sono partiti! E' iniziata la sfida per la maglia iridata!

Corridori schierati

Ci siamo, manca pochissimo al via del Mondiale...

Una poltrona per cinque

Prima del via una lettura della preview di questo Mondiale curata da nostro Christian Giordano per Sky Sport Insider

Montréal 2026, alla (ri)scoperta del Nuovo Mondo: al Mondiale una poltrona per cinque

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184 al via

Sono 184 corridori i corridori al via in rappresentanza di 61 nazioni: manca pochissimo, è tutto pronto per la partenza

Chi sarà il successore di Pogacar? L'albo d'oro

Tadej Pogacar non potrà tentare il tris: qui l'albo d'oro dei Mondiali di ciclismo

Mondiali di ciclismo, l'albo d'oro della prova maschile élite

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Sono loro i 5 veri favoriti?

Il percorso

La Slovacchia schiera il massaggiatore: l'incredibile storia

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Il percorso:

La gara non inizierà direttamente a Montreal come tutte le altre prove, ma a Brossard. Si percorrerà un tratto iniziale senza particolari asperità prima di arrivare al circuito da ripetere 12 volte. Qui inizierà una serie di strappi insidiosi come quello di Voie Camillien-Houde (1,67 km al 7,4%, max. 10%), di Chemin de Polytechnique (780 m al 6%, con picco all’11%), di Avenue Pagnuelo (600 m al 7%) e la rampa finale di Parc Jeanne-Mance (560 metri al 4%)

L'altimetria

3800 i metri di dislivello oggi in un percorso che misura 273,7 chilometri. Una prova decisamente impegnativa...

L'altimetria

Il percorso e i vincitori delle altre prove

Qui tutti i dettagli sul percorso e i vincitori di tutte le prove finora ai Mondiali. Per l'Italia oro nella staffetta mista, 3 argenti (Ganna a cronometro, Milesi nella crono U23 e Rossignoli nella prova femminile juniores e il bronzo di ieri di Elisa Longo Borghini)

Mondiali di ciclismo: le date, i percorsi, le altimetrie e i vincitori di tutti i percorsi

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Alla scoperta di Lorenzo Mark Finn

Nome: Lorenzo Mark, scelto da mamma Chiara, ligure di Recco. Cognome: Finn, eredità di papà Peter, inglese di Sheffield. Età: 19 anni e mezzo. Segni particolari: si parla di lui come "the next big thing", come dicono gli americani, del ciclismo internazionale. Il fenomeno che sta per arrivare. Nella sua generazione, quelli nati a metà degli anni 2000, gli sta davanti, tra i pronostici degli addetti ai lavori e i sogni dei tifosi, solo Paul Seixas, nato 50 giorni prima di lui 475 km più a ovest (Lione versus Genova). Il duello tra i due, c'è da scommetterci, riempirà colonne di giornali e albi d'oro del prossimo decennio. Ma se Seixas ha già assaggiato, con profitto, il ciclismo prof, Finn ha scelto un percorso più prudente, rimandando al 2027 il passaggio definitivo alle corse "dei grandi". Anche se, di grande, Finn ha già fatto qualcosa, se non di più...

Lorenzo Finn, chi è il talento che fa sognare l’Italia ai Mondiali di ciclismo 2026

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Gli 8 azzurri in gara:

  • Giulio Ciccone
  • Davide Piganzoli
  • Giulio Pellizzari
  • Lorenzo Mark Finn
  • Mattia Cattaneo
  • Christian Scaroni
  • Alberto Bettiol
  • Matteo Trentin

Alla scoperta degli azzurri

Qui l'elenco degli azzurri convocati dal Ct Amadio: scopriamo insieme chi sono...

Mondiali ciclismo, la speranza Finn e tutti i convocati azzurri e azzurre

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I partecipanti e i favoriti

Occhi puntati su Remco Evenepoel che dopo la cronometro punta a una storica doppietta. Ma attenzione al messicano Del Toro, al giovane talento francese Seixas, a un fuoriclasse come van der Poel... e non solo: qui tutti i partecipanti

I convocati per i Mondiali di ciclismo a Montréal

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Azzurri con il lutto al braccio

Gli atleti delle nazionali di ciclismo correranno con il lutto al braccio. La proposta della Federciclismo ha avuto l'ok dalla Uci. Il gesto vuole onorare la memoria dI Nicolò, il bimbo di 7 anni di Torino travolto martedì sulle strade della sua città mentre, in bicicletta, stava andando a scuola. Insieme a Nicolò saranno ricordate tutte le persone che hanno perso la vita pedalando in strada

Nazionali col lutto in memoria del piccolo Nicolò

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I nostri azzurri in gara

Una squadra di tutto rispetto quella azzurra, capitanata da Giulio Ciccone e con la presenza di diversi giovani talenti e uomini di esperienza. Tutti ingredienti per fare bella figura e provare a essere gli outsider della corsa

Gli azzurri in gara

Il grande assente Pogacar torna ad allenarsi e sfoggia per l'ultimo giorno la maglia iridata

Dopo la caduta all'ottava tappa alla Vuelta, con la frattura della clavicola e l'operazione, prosegue il recupero di Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, dopo aver ripreso a pedalare sui rulli una decina di giorni fa, è tornato ad allenarsi in strada in compagnia della fidanzata Urska. Il VIDEO e la frase di Tadej: "Ultimo giorno in arcobaleno... "

Tadej Pogacar torna ad allenarsi in strada: il video pubblicato sui social

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Longo Borghini: "Ho provato a vincere da campionessa"

Le parole dell'azzurra dopo il terzo posto al Mondiale di Montreal, vinto dall'olandese Vollering: "Sono orgogliosa di me stessa e della mia Nazionale. Preferisco perdere da campionessa piuttosto che essere battuta da perdente"

Longo Borghini: 'Provato a vincere da campionessa'

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Ieri lo splendido bronzo di Longo Borghini nella prova femminile

Nella gara femminile elite dei mondiali di ciclismo terzo posto per l'azzurra Elisa Longo Borghini. A Montreal vince l'olandese Vollering in uno sprint a due davanti alla polacca Niewiadoma. Quinta medaglia per l'Italia in questa edizione della rassegna iridata

Mondiali, bronzo Longo Borghini. Vince Vollering

Mondiali, bronzo Longo Borghini. Vince Vollering

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Il grande giorno del Mondiale a Montreal

Buona domenica!

E' il gran finale dei Mondiali di ciclismo con la gara elite maschile. Qui tutti gli aggiornamenti, le notizie e la cronaca minuto per minuto. Buon Mondiale a tutti!

Ciclismo: Altre Notizie

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