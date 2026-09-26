Lorenzo Finn, chi è il talento che fa sognare l’Italia ai Mondiali di ciclismo 2026

Invece la pedalata è fluida e lì il ginocchio non fa male. La bicicletta, nella vita del piccolo Finn, fino ad allora era stata una compagna di strada nelle vacanze con la mamma Chiara e il papà Peter, entrambi ingegneri: i primi scatti sono i ricordi di meravigliose estati a scoprire su due ruote angoli sconosciuti e affascinanti della Liguria e dello Yorkshire. Dai 13 anni in poi, Lorenzo capisce che quella bicicletta gli può regalare momenti di piacere e serenità, che sulle salite dietro casa (Bocchetta, Madonna della Guardia, Busalla, Monte Cornua) in fondo fatica meno del previsto e che nei (pochi) tratti in rettilineo non lo tiene nessuno. Nel 2019 la prima maglietta di squadra, quella azzurra del Bici Camogli Bike dove tutto è poco più di un gioco, poi il passaggio alla Nuova Ciclistica Arma-Team Ballerini, ed è qui che compie lo scatto mentale e arrivano i primi risultati da ricordare.

Instagram: @finnlorenzo