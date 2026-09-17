Introduzione

Domenica 20 settembre scattano i Mondiali di ciclismo su strada con le cronometro maschile e femminile élite. Un'edizione che nasce nel segno del dubbio: chi sarà il successore del bi-campione in carica Tadej Pogacar? Lo sloveno si è infortunato alla Vuelta ed è stato costretto a dare forfait. Remco Evenepoel sogna la doppietta cronometro-prova in linea, ma sulle strade canadesi del Mont Royal che ospiteranno la competizione è stato Isaac Del Toro a trionfare domenica scorsa nel GP Montréal. Una prova generale che ha mostrato quanto sia già brillante il talento di Paul Seixas, secondo al traguardo. Canadese è anche la campionessa in carica tra le donne, Magdeleine Vallieres Mill, che dovrà difendersi dalle favorite Lotte Kopecky e Demi Vollering. Il campione in carica Under 23 è l'azzurro Lorenzo Mark Finn: non potrà bissare il titolo in linea perché sarà aggregato con la Nazionale maggiore. Di seguito tutte le gare previste con le date, gli orari e i relativi percorsi, dallle maschili alle femminili, dalle Under 23 alle Junior

I CONVOCATI DI TUTTE LE NAZIONALI - CHI SONO I CONVOCATI AZZURRI