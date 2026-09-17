Introduzione
Domenica 20 settembre scattano i Mondiali di ciclismo su strada con le cronometro maschile e femminile élite. Un'edizione che nasce nel segno del dubbio: chi sarà il successore del bi-campione in carica Tadej Pogacar? Lo sloveno si è infortunato alla Vuelta ed è stato costretto a dare forfait. Remco Evenepoel sogna la doppietta cronometro-prova in linea, ma sulle strade canadesi del Mont Royal che ospiteranno la competizione è stato Isaac Del Toro a trionfare domenica scorsa nel GP Montréal. Una prova generale che ha mostrato quanto sia già brillante il talento di Paul Seixas, secondo al traguardo. Canadese è anche la campionessa in carica tra le donne, Magdeleine Vallieres Mill, che dovrà difendersi dalle favorite Lotte Kopecky e Demi Vollering. Il campione in carica Under 23 è l'azzurro Lorenzo Mark Finn: non potrà bissare il titolo in linea perché sarà aggregato con la Nazionale maggiore. Di seguito tutte le gare previste con le date, gli orari e i relativi percorsi, dallle maschili alle femminili, dalle Under 23 alle Junior
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Quello che devi sapere
I Mondiali 2026 a Montréal
Dopo la prima volta in Africa a Kigali (Ruanda), i Mondiali di ciclismo attraversano l'Atlantico e tornano nel continente americano a distanza di 11 anni. Da Portland 2015 a Montréal 2026, in Canada. Il percorso delle gare élite, salvo un lungo tratto iniziale pianeggiante e una leggera modifica prima del traguardo, ricalcherà quello del GP di Montréal, corsa annuale la cui ultima edizione si è svolta proprio pochi giorni fa, domenica 13 settembre, con la vittoria in volata di Del Toro su Seixas. Nella gara maschile si dovranno percorrere 12 giri del circuito finale da 13,4 km, 8 invece in quella femminile. Di lunghezza diversa anche il tratto iniziale prima di entrare nel circuito: 112,4 chilometri per gli uomini e 72,7 per le donne.
Di seguito, i percorsi e le date di tutte le prove in programma:
Gara maschile in linea élite - Domenica 27 settembre
- Lunghezza: 273,7 km
- Dislivello: 3803 m
- Orario (italiano): 15.00
Gara femminile in linea élite - Sabato 26 settembre
- Lunghezza: 180,4 km
- Dislivello: 2570 m
- Orario: 15.00
Cronometro maschile élite - Domenica 20 settembre
- Lunghezza: 39,2 km
- Dislivello: 220 m
- Orario: 18.45
Cronometro femminile élite - Domenica 20 settembre
- Lunghezza: 39,2 km
- Dislivello: 220 m
- Orario: 15.00
Gara maschile in linea Under 23 - Venerdì 25 settembre
- Lunghezza: 174,2 km
- Dislivello: 3497 m
- Orario: 15.00
Gara femminile in linea Under 23 - Giovedì 24 settembre
- Lunghezza: 134 km
- Dislivello: 2690 m
- Orario: 20.15
Cronometro maschile Under 23 - Lunedì 21 settembre
- Lunghezza: 20,3 km
- Dislivello: 145 m
- Orario: 18.00
Cronometro femminile Under 23 - Lunedì 21 settembre
- Lunghezza: 20,3 km
- Dislivello: 145 m
- Orario: 15.00
Prova maschile in linea Junior - Giovedì 24 settembre
- Lunghezza: 134 km
- Dislivello: 2690 m
- Orario: 19.30
Prova femminile in linea Junior - Venerdì 25 settembre
- Lunghezza: 80,4 km
- Dislivello: 1614 m
- Orario: 20.15
Cronometro uomini junior - Martedì 22 settembre
- Lunghezza: 20,3 km
- Dislivello: 145 m
- Orario: 18.15
Cronometro donne junior - Martedì 22 settembre
- Lunghezza: 10,7 km
- Dislivello: 91 m
- Orario: 21.15
Percorso Mixed Relay - Martedì 22 settembre
- Lunghezza: 40,6 km
- Dislivello: 290 m
- Orario: 14.30