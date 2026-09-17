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Mondiali di ciclismo a Montreal: percorse, altimetrie e date di tutte le gare

Ciclismo

Introduzione

Domenica 20 settembre scattano i Mondiali di ciclismo su strada con le cronometro maschile e femminile élite. Un'edizione che nasce nel segno del dubbio: chi sarà il successore del bi-campione in carica Tadej Pogacar? Lo sloveno si è infortunato alla Vuelta ed è stato costretto a dare forfait. Remco Evenepoel sogna la doppietta cronometro-prova in linea, ma sulle strade canadesi del Mont Royal che ospiteranno la competizione è stato Isaac Del Toro a trionfare domenica scorsa nel GP Montréal. Una prova generale che ha mostrato quanto sia già brillante il talento di Paul Seixas, secondo al traguardo. Canadese è anche la campionessa in carica tra le donne, Magdeleine Vallieres Mill, che dovrà difendersi dalle favorite Lotte Kopecky e Demi Vollering. Il campione in carica Under 23 è l'azzurro Lorenzo Mark Finn: non potrà bissare il titolo in linea perché sarà aggregato con la Nazionale maggiore. Di seguito tutte le gare previste con le date, gli orari e i relativi percorsi, dallle maschili alle femminili, dalle Under 23 alle Junior

 

I CONVOCATI DI TUTTE LE NAZIONALI - CHI SONO I CONVOCATI AZZURRI

Quello che devi sapere

I Mondiali 2026 a Montréal

Dopo la prima volta in Africa a Kigali (Ruanda), i Mondiali di ciclismo attraversano l'Atlantico e tornano nel continente americano a distanza di 11 anni. Da Portland 2015 a Montréal 2026, in Canada. Il percorso delle gare élite, salvo un lungo tratto iniziale pianeggiante e una leggera modifica prima del traguardo, ricalcherà quello del GP di Montréal, corsa annuale la cui ultima edizione si è svolta proprio pochi giorni fa, domenica 13 settembre, con la vittoria in volata di Del Toro su Seixas. Nella gara maschile si dovranno percorrere 12 giri del circuito finale da 13,4 km, 8 invece in quella femminile. Di lunghezza diversa anche il tratto iniziale prima di entrare nel circuito: 112,4 chilometri per gli uomini e 72,7 per le donne.

 

Di seguito, i percorsi e le date di tutte le prove in programma:

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Gara maschile in linea élite - Domenica 27 settembre

Le due gare in linea élite non inizieranno direttamente a Montreal come tutte le altre prove, ma a Brossard. Si percorrerà un tratto iniziale senza particolari asperità prima di arrivare al circuito. Qui inizierà una serie di strappi insidiosi come quello di Voie Camillien-Houde (1,67 km al 7,4%, max. 10%), di Chemin de Polytechnique (780 m al 6%, con picco all’11%), di Avenue Pagnuelo (600 m al 7%) e la rampa finale di Parc Jeanne-Mance (560 metri al 4%).
  • Lunghezza: 273,7 km
  • Dislivello: 3803 m
  • Orario (italiano): 15.00

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Gara femminile in linea élite - Sabato 26 settembre

A differenza della gara maschile, il tratto iniziale da Brossard a Montréal è più breve e saranno percorsi 4 giri in meno in città (8 invece di 12). La speranza azzurra è Elisa Longo Borghini, bronzo nel 2024 (oltre che nel 2012 e nel 2020). L'ultima iridata azzurra è stata invece Elisa Balsamo nel 2021.
  • Lunghezza: 180,4 km
  • Dislivello: 2570 m
  • Orario: 15.00

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Cronometro maschile élite - Domenica 20 settembre

Percorso che si adatta agli specialisti della prova contro il tempo. Solo il tratto finale prima del traguardo è in leggera salita. Le speranze azzurre sono ovviamente riposte in Filippo Ganna. L'avversario numero uno è Remco Evenepoel, vincitore delle ultime tre edizioni, di cui due proprio davanti al piemontese (nel 2023 e nel 2024). Il corridore della Ineos in compenso ha trionfato nel 2020 e nel 2021. Se il belga dovesse rispettare il pronostico, raggiungerebbe Fabian Cancellara e Tony Martin con 4 titoli mondiali a cronometro. Nessuno ha fatto meglio di loro.
  • Lunghezza: 39,2 km
  • Dislivello: 220 m
  • Orario: 18.45

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Cronometro femminile élite - Domenica 20 settembre

  • Lunghezza: 39,2 km
  • Dislivello: 220 m
  • Orario: 15.00

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Gara maschile in linea Under 23 - Venerdì 25 settembre

  • Lunghezza: 174,2 km
  • Dislivello: 3497 m
  • Orario: 15.00

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Gara femminile in linea Under 23 - Giovedì 24 settembre

  • Lunghezza: 134 km
  • Dislivello: 2690 m
  • Orario: 20.15

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Cronometro maschile Under 23 - Lunedì 21 settembre

  • Lunghezza: 20,3 km
  • Dislivello: 145 m
  • Orario: 18.00

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Cronometro femminile Under 23 - Lunedì 21 settembre

  • Lunghezza: 20,3 km
  • Dislivello: 145 m
  • Orario: 15.00

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Prova maschile in linea Junior - Giovedì 24 settembre

  • Lunghezza: 134 km
  • Dislivello: 2690 m
  • Orario: 19.30

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Prova femminile in linea Junior - Venerdì 25 settembre

  • Lunghezza: 80,4 km
  • Dislivello: 1614 m
  • Orario: 20.15

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Cronometro uomini junior - Martedì 22 settembre

  • Lunghezza: 20,3 km
  • Dislivello: 145 m
  • Orario: 18.15

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Cronometro donne junior - Martedì 22 settembre

  • Lunghezza: 10,7 km
  • Dislivello: 91 m
  • Orario: 21.15

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Percorso Mixed Relay - Martedì 22 settembre

Si tratta di una staffetta a cui prendono parte tre uomini, che iniziano la prova, e tre donne, che la concludono. Entrambi i tridenti percorrono lo stesso tratto di strada. Si affronta come se fosse una cronometro, di conseguenza ogni trio maschile ha un orario di partenza differente. Le tre donne scattano invece quando il secondo degli uomini ha tagliato il traguardo: è quello il momento del cambio. 
  • Lunghezza: 40,6 km
  • Dislivello: 290 m
  • Orario: 14.30

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