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Europei ciclismo juniores 2026, oro ad Azzurra Ballan: risultati e classifica

Ciclismo

Primo oro per l'Italia del ciclismo agli Europei di Lubiana. Lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Morgane Lestrade, argento, e la tedesca Klara Dworatzek, bronzo.

EUROPEI, LA GARA MASCHILE ELITE IN LINEA LIVE

Nata 18 anni fa, un mese prima che suo padre Alessandro centrasse, proprio in azzurro, la vittoria più prestigiosa della sua carriera nel Mondiale di Varese, Azzurra Ballan è diventata la nuova campionessa europea juniores in linea. Si tratta della prima medaglia per la spedizione italiana in Slovenia dopo i due quarti posti di ieri di Elisa Longo Borghini nella prova élite femminile in linea e di Brandon Fedrizzi nella gara maschile juniores. 

L'ordine d'arrivo della gara

  1. Azzurra Ballan (Italia) - 1:52:38
  2. Morgane Lestrade (Francia) - S.T.
  3. Klara Dworatzek (Germania) - S.T.
  4. Leni Burger (Germania) +5''
  5. Elisa Bianchi (Italia) +1'34''
  6. Eva Drhova (Cechia) - S.T.
  7. Alejandra Neira Dominguez (Spagna) - S.T.
  8. Edda Bieberle (Germania) - S.T.
  9. Karolina Hajdukova (Slovacchia) - S.T.
  10. Amandine Jakob (Germania) - S.T.

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Lo svolgimento della corsa

Nessun arrivo in solitaria come suo padre nel 2008, Ballan è entrata nella fuga decisiva durante il primo giro con la francese Morgane Lestrade, le tedesche Klara Dworatzek e Leni Burger e la spagnola Naxara Odriozola, staccatasi poco dopo. Allo sprint ha preceduto Lestrade e Dworatzek, rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo. La volatona del gruppo è stata vinta da un'altra azzurra, solo di fatto e non di nome, Elisa Bianchi, quinta al traguardo. L'Italia festeggia così il primo podio della rassegna nell'ultimo giorno riservato alle prove in linea (martedì e mercoledì saranno dedicati alle cronometro e alle staffette miste): lo fa con una figlia d'arte che nei suoi geni e nel suo nome portava i segnali di un trionfo simile. 

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