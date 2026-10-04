Lo svolgimento della corsa

Nessun arrivo in solitaria come suo padre nel 2008, Ballan è entrata nella fuga decisiva durante il primo giro con la francese Morgane Lestrade, le tedesche Klara Dworatzek e Leni Burger e la spagnola Naxara Odriozola, staccatasi poco dopo. Allo sprint ha preceduto Lestrade e Dworatzek, rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo. La volatona del gruppo è stata vinta da un'altra azzurra, solo di fatto e non di nome, Elisa Bianchi, quinta al traguardo. L'Italia festeggia così il primo podio della rassegna nell'ultimo giorno riservato alle prove in linea (martedì e mercoledì saranno dedicati alle cronometro e alle staffette miste): lo fa con una figlia d'arte che nei suoi geni e nel suo nome portava i segnali di un trionfo simile.