Introduzione
Dopo lo spettacolo dei Mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova élite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, a Lubiana, per gli Europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà ai nastri di partenza nonostante sia stato inserito dalla Slovenia nella entry-list della manifestazione e la sua voglia di provarci. A differenza di quanto visto a Montréal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte in un unico giorno, mercoledì 7 ottobre. Il cuore delle gare sarà il circuito di Sencur, poco fuori la capitale slovena, con lo strappo di Mozjanca da ripetere più volte e destinato a essere il tratto in cui chi aspira alla vittoria dovrà fare la differenza. Andiamo alla scoperta dei percorsi di tutte le gare in programma, dalle prove in linea a quelle a cronometro, dalle competizioni élite a quelle Under 23 e Junior, dalle corse maschili a quelle femminili.
Quello che devi sapere
Gara maschile in linea élite - Domenica 4 ottobre
- Lunghezza: 196,3 km
- Dislivello: 2571 m
- Orario di partenza: 12.30
Il percorso degli Europei di ciclismo parte da Lubiana e arriva nella vicina cittadina di Sencur, dove bisogna percorrere più volte un circuito di 22,1 km, compreso lo strappo di Mozjanca, salita dura con pendenze fino al 15,8%. Nella gara più importante, quella élite maschile in linea, il circuito si ripeterà cinque volte dopo una tratto iniziale pianeggiante di circa 82 km. Il Mozjanca verrà affrontato per l'ultima volta a circa 14 km dal traguardo: potrebbe essere il momento decisivo della corsa.
Gara femminile in linea élite - Sabato 3 ottobre
- Lunghezza: 141,9 km
- Dislivello: 1698 m
- Orario di partenza: 13.30
La prova élite femminile in linea avrà solo tre giri del circuito finale invece di cinque. Stesso discorso per la gara uomini Under 23.
Gara maschile in linea Under 23 - Venerdì 2 ottobre
- Lunghezza: 141,9 km
- Dislivello: 1698 m
- Orario di partenza: 13.30
Gara femminile in linea Under 23 - Venerdì 2 ottobre
- Lunghezza: 88,4 km
- Dislivello: 1616 m
- Orario di partenza: 9.00
La prova si svolge interamente sul circuito finale, senza il tratto antecedente da Lubiana. Così anche per le due gare junior. A variare soltanto il numero di volte in cui viene ripetuto il circuito.
Prova maschile in linea Junior - Sabato 3 ottobre
- Lunghezza: 110,5 km
- Dislivello: 2.020 m
- Orario di partenza: 9.00
Prova femminile in linea Junior - Domenica 4 ottobre
- Lunghezza: 66,3 km
- Dislivello: 1212 m
- Orario di partenza: 9.00
Cronometro maschile élite - Mercoledì 7 ottobre
- Lunghezza: 22,1 km
- Dislivello: 367 m
- Orario di partenza: 16.15
Il percorso è uguale per tutte le prove a cronometro: un solo giro del circuito di Sencur. Data la presenza dello strappo di Mozjanca, il percorso non è particolarmente adatto agli specialisti. Per vincere, bisogna avere (anche) un buon passo in salita. Tutte le cronometro individuali sono fissate mercoledì 7 ottobre, ultimo giorno della rassegna continentale.
Cronometro femminile élite - Mercoledì 7 ottobre
- Lunghezza: 22,1 km
- Dislivello: 367 m
- Orario di partenza: 14.30
Cronometro maschile Under 23 - Mercoledì 7 ottobre
- Lunghezza: 22,1 km
- Dislivello: 367 m
- Orario di partenza: 12.20
Cronometro femminile Under 23 - Mercoledì 7 ottobre
- Lunghezza: 22,1 km
- Dislivello: 367 m
- Orario di partenza: 11.30
Cronometro uomini junior - Mercoledì 7 ottobre
- Lunghezza: 22,1 km
- Dislivello: 367 m
- Orario di partenza: 10.10
Cronometro donne junior - Mercoledì 7 ottobre
- Lunghezza: 22,1 km
- Dislivello: 367 m
- Orario di partenza: 9.15
Mixed Relay (Staffetta mista) junior - Martedì 6 ottobre
- Lunghezza: 44,3 km
- Dislivello: 733 m
- Orario di partenza: 11.00
Mixed Relay (staffetta mista) élite - Martedì 6 ottobre
- Lunghezza: 44,3 km
- Dislivello: 733 m
- Orario di partenza: 15.30