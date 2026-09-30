Introduzione

Dopo lo spettacolo dei Mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova élite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, a Lubiana, per gli Europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà ai nastri di partenza nonostante sia stato inserito dalla Slovenia nella entry-list della manifestazione e la sua voglia di provarci. A differenza di quanto visto a Montréal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte in un unico giorno, mercoledì 7 ottobre. Il cuore delle gare sarà il circuito di Sencur, poco fuori la capitale slovena, con lo strappo di Mozjanca da ripetere più volte e destinato a essere il tratto in cui chi aspira alla vittoria dovrà fare la differenza. Andiamo alla scoperta dei percorsi di tutte le gare in programma, dalle prove in linea a quelle a cronometro, dalle competizioni élite a quelle Under 23 e Junior, dalle corse maschili a quelle femminili.

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