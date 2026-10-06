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Europei di ciclismo, Italia argento nella staffetta mista. Oro alla Francia

europei

L'Italia conquista la medaglia d'argento nella crono staffetta mista agli Europei di Lubiana: gli azzurri, reduci dal titolo mondiale di Montreal, si sono arresi al sestetto della Francia. Bronzo per il Lussemburgo

L'Italia conquista la medaglia d'argento nella crono staffetta mista elite agli Europei di ciclismo di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia, che si conferma campione continentale. Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e Alessia Vigilia hanno chiuso la loro prova di 44 chilometri pagando un ritardo di 1'12'' ai francesi (Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Labous, Cédrine Kerbaol e Maeva Squiban). Bronzo per il Lussermburgo

Approfondimento

Italia d'oro nella crono staffetta Juniores

L'ordine d'arrivo della crono staffetta mista

  • 1 FRANCE in 01:00:19.05
  • 2 ITALY +01:12.26
  • 3 LUXEMBOURG  +03:34.52
  • 4 POLAND +04:01.83 
  • 5 SLOVENIA +06:07.48
  • 6 UKRAINE +07:12.55 

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