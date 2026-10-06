L'Italia conquista la medaglia d'argento nella crono staffetta mista elite agli Europei di ciclismo di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia, che si conferma campione continentale. Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e Alessia Vigilia hanno chiuso la loro prova di 44 chilometri pagando un ritardo di 1'12'' ai francesi (Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thibault Guernalec, Juliette Labous, Cédrine Kerbaol e Maeva Squiban). Bronzo per il Lussermburgo.

Approfondimento Italia d'oro nella crono staffetta Juniores