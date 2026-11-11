Ufficiale: Europei di ciclismo 2027 in Danimarca

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Europei di ciclismo 2027 assegnati alla Danimarca: gare a Herning e Silkeborg

Ciclismo

Sarà la Danimarca a ospitare gli Europei di ciclismo del 2027, lo ha ufficializzato la federazione. Nel 2028 toccherà all'Olanda e l'anno successivo all'Italia con l'Abruzzo. La manifestazione il prossimo anno si terrà dal 28 settembre al 3 ottobre. Tutte le news

Sarà la Danimarca a ospitare l'edizione 2027 degli Europei di ciclismo, in programma dal 28 settembre al 3 ottobre. Le prove a cronometro si svolgeranno a Silkeborg e quelle in linea a Herning, già protagonista dell'edizione 2017, l'ultima disputata nel Paese scandinavo, ha reso noto l'Unione ciclistica europea (Uec). "Tornare in Danimarca dopo dieci anni è per noi motivo di grande soddisfazione - afferma il presidente dell'Uec, Enrico Della Casa -. Allora accolse la seconda edizione degli Europei su strada aperti alla categoria Elite, credendo fin dall'inizio in un progetto che allora stava muovendo i primi passi. Oggi torniamo con una manifestazione profondamente cresciuta, diventata un evento di portata globale. Con la Danimarca nel 2027, l'Olanda nel 2028 e l'Italia, con l'Abruzzo, nel 2029, si delinea un triennio di grande prestigio per i Campionati Europei su Strada UEC. Tre Paesi con una profonda cultura ciclistica, che testimoniano l'attrattività raggiunta dalla nostra manifestazione e ci permettono di guardare al futuro con grande ambizione. Desidero ringraziare le città di Herning e Silkeborg, Sport Event Denmark, il Governo Danese e la Federazione Ciclistica Danese e il suo Presidente Morten Anderson per la fiducia, l'entusiasmo e l'impegno dimostrati".

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