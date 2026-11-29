Il giorno dopo aver vinto il suo quarto Velo d'Or, Tadej Pogacar è tornato in sella disputando la sua prima corsa dopo l'infortunio subito alla Vuelta. Al Criterium di Monte-Carlo (gara esibizione e non formale) lo sloveno è arrivato secondo dietro Michael Matthews. Ma ha dimostrato di essere tornato già pimpante in sella...il VIDEO

Tadej Pogacar è tornato in sella. Lo sloveno, il giorno dopo aver festeggiato il suo quarto Velo d'Or (come lui solo Alberto Contador), è tornato a gareggiare per la prima volta dopo l'infortunio alla Vuelta che lo ha costretto all'operazione alla clavicola e a un lungo stop. Al Criterium di Monte-Carlo, gara-esibizione non formale, Pogacar ha comunque dato la sensazione di essere già pimpante sulla bici. La vittoria del Criterium è andata però a Michael Matthews, che ha preceduto sul traguardo proprio Tadej, arrivato secondo. Terzo Tobias Johannessen.