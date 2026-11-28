Il corridore colombiano è stato sospeso dall Agenzia internazionale antidoping (ITA) per anomalie nel suo passaporto biologico. Salta quindi il suo passaggio alla Ineos, con cui aveva firmato un contratto a partire da gennaio 2027. La sua difesa con un comunicato: "Fin dal primo giorno, ho agito con diligenza e responsabilità, fornendo tempestivamente tutte le informazioni richieste"
L'Agenzia internazionale antidoping (ITA) ha sospeso il corridore colombiano Harold Tejada per "inspiegabili anomalie nei valori ematologici del passaporto biologico". Il corridore, quest'anno in forza all'Astana, è accusato quindi di violazione delle norme internazionali anti doping. Ora Tejada ha la possibilità di chiedere e presentare ulteriori approfondimenti clinici per spiegare le anomalie riscontrate, in seguito potrà scegliere di accettare le eventuali sanzioni o affrontare il procedimento di fronte al Tribunale antidoping dell'UCI. Nell'attesa, il corridore è stato provvisoriamente sospeso, decisione contro cui comunque può presentare ricorso. Tejada, in seguito alla decisione dell'ITA, ha diffuso un comunicato: "Il 26 novembre 2026 sono stato informato dall'Agenzia Internazionale Antidoping (ITA) dell'avvio di un procedimento disciplinare antidoping nei miei confronti. In attesa della conclusione di tale procedimento, sono sospeso provvisoriamente in relazione a un'indagine sul mio passaporto biologico. Desidero chiarire che questa sospensione è una misura temporanea e non costituisce una sanzione né una decisione definitiva. Fin dal primo giorno, ho agito con diligenza e responsabilità, fornendo tempestivamente tutte le informazioni richieste. Continuerò a farlo per tutta la durata del procedimento, nel pieno rispetto delle autorità antidoping e delle istituzioni ciclistiche. Il mio team legale e medico si impegnerà a difendermi dinanzi agli organi competenti, attraverso i canali stabiliti. Data la riservatezza del procedimento, mi asterrò dal rilasciare ulteriori dichiarazioni finché il caso sarà in corso. Sono profondamente grato alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che mi hanno espresso il loro sostegno in questo momento difficile. Chiedo rispettosamente la vostra comprensione e il rispetto della nostra privacy"
Salta il passaggio alla INEOS
In seguito alla decisione dell'ITA, Tejada è stato sospeso dalla sua attuale squadra, la Astana, con cui ha un contratto fino al 31 dicembre 2026. Ma soprattutto salta il suo passaggio alla INEOS, squadra che lo aveva ingaggiato a partire dal primo gennaio 2027. Il team britannico, attraverso i suoi canali ufficiali, ha infatti annunciato la rescissione consensuale del contratto che sarebbe diventato operativo il prossimo anno.