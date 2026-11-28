L'Agenzia internazionale antidoping (ITA) ha sospeso il corridore colombiano Harold Tejada per "inspiegabili anomalie nei valori ematologici del passaporto biologico". Il corridore, quest'anno in forza all'Astana, è accusato quindi di violazione delle norme internazionali anti doping. Ora Tejada ha la possibilità di chiedere e presentare ulteriori approfondimenti clinici per spiegare le anomalie riscontrate, in seguito potrà scegliere di accettare le eventuali sanzioni o affrontare il procedimento di fronte al Tribunale antidoping dell'UCI. Nell'attesa, il corridore è stato provvisoriamente sospeso, decisione contro cui comunque può presentare ricorso. Tejada, in seguito alla decisione dell'ITA, ha diffuso un comunicato: "Il 26 novembre 2026 sono stato informato dall'Agenzia Internazionale Antidoping (ITA) dell'avvio di un procedimento disciplinare antidoping nei miei confronti. In attesa della conclusione di tale procedimento, sono sospeso provvisoriamente in relazione a un'indagine sul mio passaporto biologico. Desidero chiarire che questa sospensione è una misura temporanea e non costituisce una sanzione né una decisione definitiva. Fin dal primo giorno, ho agito con diligenza e responsabilità, fornendo tempestivamente tutte le informazioni richieste. Continuerò a farlo per tutta la durata del procedimento, nel pieno rispetto delle autorità antidoping e delle istituzioni ciclistiche. Il mio team legale e medico si impegnerà a difendermi dinanzi agli organi competenti, attraverso i canali stabiliti. Data la riservatezza del procedimento, mi asterrò dal rilasciare ulteriori dichiarazioni finché il caso sarà in corso. Sono profondamente grato alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che mi hanno espresso il loro sostegno in questo momento difficile. Chiedo rispettosamente la vostra comprensione e il rispetto della nostra privacy"