Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Criterium Saitama, Seixas trionfa davanti alla maglia iridata McNulty. La classifica

Ciclismo

Il giovanissimo fuoriclasse francese si impone al Criterium di Saitama, corsa organizzata dal Tour de France. Seixas trionfa davanti alla maglia iridata McNulty. Terzo posto per Torstein Træen che vince la volata per l'ultomo posto sul podio battendo Oscar Onley

TOUR 2027: IL PERCORSO - GIRO D'ITALIA 2027: IL PERCORSO

La stagione delle grandi corse è finita ma il ciclismo ormai non si ferma neanche a novembre. Al Criterium di Saitama, kermesse organizzata da ASO-Tour de France in Giappone, va in scena un altro show di Paul Seixas. Nella breve corsa di soli 62,9 km il giovanissimo talento francese della Decathlon raggiunge nel finale il fuggitivo, la maglia iridata Brandon McNulty, e lo stacca a un chilometro dal traguardo vincendo in solitaria. Torstein Træen conquista il terzo posto battendo Oscar Onley nella volatina per l'ultimo posto sul podio

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Criterium Saitama, Seixas vince davanti a McNulty

Ciclismo

Il giovanissimo fuoriclasse francese si impone al Criterium di Saitama, corsa organizzata dal...

Nibali: "Un bel Giro. E la tappa per Scarponi..."

l'intervista

Vincenzo Nibali ospite a Sky Sport ha parlato dell'importante tema della sicurezza dei ciclisti...

Morte Rebellin: la decisione della Corte d'Appello

venezia

Non si celebrerà il processo di Appello nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco...

Ufficiale: Europei di ciclismo 2027 in Danimarca

Ciclismo

Sarà la Danimarca a ospitare gli Europei di ciclismo del 2027, lo ha ufficializzato la...

Frigo: "Correre con Pogacar dà grande motivazione"

Ciclismo

Dal 2027 Marco Frigo sarà un nuovo corridore della UAE Emirates. L'azzurro sarà dunque al fianco...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS