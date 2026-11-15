Criterium Saitama, Seixas vince davanti a McNulty

Il giovanissimo fuoriclasse francese si impone al Criterium di Saitama, corsa organizzata dal Tour de France. Seixas trionfa davanti alla maglia iridata McNulty. Terzo posto per Torstein Træen che vince la volata per l'ultomo posto sul podio battendo Oscar Onley
La stagione delle grandi corse è finita ma il ciclismo ormai non si ferma neanche a novembre. Al Criterium di Saitama, kermesse organizzata da ASO-Tour de France in Giappone, va in scena un altro show di Paul Seixas. Nella breve corsa di soli 62,9 km il giovanissimo talento francese della Decathlon raggiunge nel finale il fuggitivo, la maglia iridata Brandon McNulty, e lo stacca a un chilometro dal traguardo vincendo in solitaria. Torstein Træen conquista il terzo posto battendo Oscar Onley nella volatina per l'ultimo posto sul podio